龍潭市場車輛違停多且混亂 地方盼增設機車格

桃園市龍潭區龍潭公有零售市場是當地人採買的重要市場，但周邊停車位不足，交通混亂且違規多，地方希望增設機車格，避免被開罰。桃園市交通局回應，周邊沿線有200格機車格、125格汽車格，汽車格停車率約7成，將考量部分改為機車格，並評估沿線空間增設100格機車格改善。

市議員徐玉樹表示，龍潭市場地方仰賴，並以龍華街為主軸向外發散，不過周邊機格格非常有限，導致民眾只能隨意停在周邊，或是停在店家外或最下策就是違規停車，警方看到也不能置身事外，必須取締，又會造成民怨。

徐玉樹說，市府不能置身事外，必須盤點出周邊的停車場或是閒置公有用地來最為機車停車區域，像現有舊鄉公所兩側整個迴旋空間太小，或許就可以考慮設置成績車位，提升經濟效益，希望市府能盤點相關公有用地增設機車格。

交通局停車管理工程科回應，龍潭市場是以龍華街為軸線的傳統市場，商家攤販商業擺攤行為活絡，故僅能畫設零星機車格。周邊鄰近路邊汽車及機車連續設置路段位於中正路上，機車約有200席可停放。