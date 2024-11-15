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龍潭市場車輛違停多且混亂 地方盼增設機車格
桃園市龍潭區龍潭公有零售市場是當地人採買的重要市場，但周邊停車位不足，交通混亂且違規多，地方希望增設機車格，避免被開罰。桃園市交通局回應，周邊沿線有200格機車格、125格汽車格，汽車格停車率約7成，將考量部分改為機車格，並評估沿線空間增設100格機車格改善。
市議員徐玉樹表示，龍潭市場地方仰賴，並以龍華街為主軸向外發散，不過周邊機格格非常有限，導致民眾只能隨意停在周邊，或是停在店家外或最下策就是違規停車，警方看到也不能置身事外，必須取締，又會造成民怨。
徐玉樹說，市府不能置身事外，必須盤點出周邊的停車場或是閒置公有用地來最為機車停車區域，像現有舊鄉公所兩側整個迴旋空間太小，或許就可以考慮設置成績車位，提升經濟效益，希望市府能盤點相關公有用地增設機車格。
交通局停車管理工程科回應，龍潭市場是以龍華街為軸線的傳統市場，商家攤販商業擺攤行為活絡，故僅能畫設零星機車格。周邊鄰近路邊汽車及機車連續設置路段位於中正路上，機車約有200席可停放。
停管科說，龍潭市場周邊路外停車場有東龍停車場、舊鄉代會停車場，共計提供汽車格125席汽車格，平均停車率約7成，若機車停車需求是可以考慮將部分汽車格改為機車格。若以市場周邊東龍路及龍青路路側尚有空間設置機車格，交通局將再會勘研商，希望可在爭取增加100格機車格供停放。
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