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桃園義消捕蜂遭蜂螫身亡 張善政前往慰問

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，前天摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫昨相驗確認死因為過敏性休克，桃園市長張善政（右2）今下午前往慰問家屬及致贈慰問金。圖／桃園市政府提供
桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，前天摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫昨相驗確認死因為過敏性休克，桃園市長張善政（右2）今下午前往慰問家屬及致贈慰問金。圖／桃園市政府提供

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，前天摘民宅蜂窩時，不慎遭虎頭蜂螫致死，法醫昨相驗確認死因為過敏性休克。桃園市長張善政今下午前往慰問家屬及致贈慰問金，也指示相關局處全面檢視及加強所屬隊員的安全設備，並責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆。

桃園市長張善政今前往中壢區中壢殯儀館，關懷慰問捕蜂捉蛇隊范男家屬，並於靈堂前致上最深的悼念並向家屬致贈慰問金。

張善政指示農業局、消防局等相關單位全面檢視及加強所屬隊員的安全設備，並責成衛生局協助洽購引進腎上腺素自動注射筆，讓出勤人員遇緊急狀況時可自救，保護更多第一線執勤人員的安全，市府也將全力提供家屬處理後續撫卹、保險理賠及治喪等協助。

農業局表示，為保全隊員生命安全，市府全面檢討捕蜂捉蛇相關安全保障措施，除了每年定期檢視隊員健康情形，將有過敏反應的隊員調任至內勤或顧問指導職務外，也將持續強化相關訓練，以期降低意外風險，讓所有隊員都能平安完成每一項任務。

衛生局說，現已積極協助協助農業局洽購腎上腺素注射筆，未來若有執勤人員不幸遭有毒昆蟲螫叮咬，可即時於大腿前側以肌肉注射的方式緩解過敏反應，爭取黃金救治時間。衛生局也將錄製注射針使用教學影片，並視需要邀請專家教育訓練，讓隊員能熟練掌握急救方式。

捕蜂捉蛇 衛生局

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