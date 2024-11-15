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桃市協助青年創業辦4大系列活動 團隊打造35＋社交軟體

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局今舉辦記者會，為青年創業者搭建交流合作平台，11月19日起至12月3日推出「2024桃園青年創業月」活動，提供跨界合作機會。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局今舉辦記者會，為青年創業者搭建交流合作平台，11月19日起至12月3日推出「2024桃園青年創業月」活動，提供跨界合作機會。記者翁唯真／攝影

桃園青年局今舉辦記者會，為青年創業者搭建交流合作平台，11月19日起至12月3日推出「2024桃園青年創業月」活動，提供跨界合作機會，鼓勵青年探索新商機並拓展產業視野，今團隊也分享成果，如方程式有限公司則推出專為35歲以上單身族群設計的「35+社交平台」，利用金融級身份驗證和AI防詐技術。

「2024桃園青年創業月」活動內容涵蓋展會、論壇、講座及工作坊，首先由「Taoyuan Start Gate桃園國際共創日」於11月19日在桃園會展中心登場，攜手全球知名加速器Plug & Play與Asia Bridge等國內外新創資源，邀請Citi及Realtek等國際企業參與。

11月21日則將移師位於台北圓山花博園區的「Meet Taipei創新創業嘉年華」，36組新創公司進駐「桃園創新形象館」，在全亞洲最大的新創展會展示桃園創新成果，11月22日將在桃園天際線舉辦「新創論壇暨交流茶會」，邀請資深創業家分享亞太經貿趨勢，通過「老創」帶領「新創」的經驗傳承。

最終壓軸為12月3日的「桃園青創博覽會」將於桃園會展中心登場，匯聚全國100組青年創業團隊。活動專注於智慧科技和永續發展的創新應用，預計吸引超過500位產業代表、投資人及創育機構經理人透過展示創新成果與交流合作。

團隊今也展現創新成果。賦能知莘股份有限公司展示「Logic Bear貝思熊邏輯思維服務」，透過數位學習和情境式互動提升兒童的邏輯思維能力；艾里空股份有限公司展示其非接觸式老年人跌倒偵測技術，藉由聲音辨識與毫米波雷達，提供高效的安全監控解決方案。

青年局長侯佳齡說，今年已協助新創企業獲得超過1500萬元創業補助和5000萬元潛在訂單，並持續推動與國際創業夥伴的合作。透過「青年創業月」的系列活動，支持青年創業者的成長發展。

桃園市青年局今舉辦記者會，為青年創業者搭建交流合作平台，11月19日起至12月3日推出「2024桃園青年創業月」活動，提供跨界合作機會。記者翁唯真／攝影
桃園市青年局今舉辦記者會，為青年創業者搭建交流合作平台，11月19日起至12月3日推出「2024桃園青年創業月」活動，提供跨界合作機會。記者翁唯真／攝影

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