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影／桃園機場與熊本機場締結姊妹機場 提升台日友誼

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場，為促進雙方友誼，交流營運想法及員工互訪，由桃園國際機場公司董事長楊偉甫（左二），及熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明（右二）擔任雙方簽約人，共同簽署中日英合作備忘錄，並由交通部航政司司長韓振華（左一）、熊本縣企劃振興部部長富永隼行（右一）擔任雙方見證人。記者季相儒／攝影
台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場，為促進雙方友誼，交流營運想法及員工互訪，由桃園國際機場公司董事長楊偉甫（左二），及熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明（右二）擔任雙方簽約人，共同簽署中日英合作備忘錄，並由交通部航政司司長韓振華（左一）、熊本縣企劃振興部部長富永隼行（右一）擔任雙方見證人。記者季相儒／攝影

台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場，為促進雙方友誼，交流營運想法及員工互訪，由桃園國際機場公司董事長楊偉甫，及熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明擔任雙方簽約人，共同簽署中日英合作備忘錄，楊偉甫表示今天簽約提供雙方往來旅客更好的服務，互相提升台日雙方的友誼。

機場公司董事長楊偉甫表示這次跟熊本機場簽約主要因為台積電到熊本設廠，因此很多旅客對於熊本地區有興趣，大量技術人員也會在台灣及熊本之間往來，熊本機場對於跟桃園機場結為姊妹機場很有興趣，熊本方主動前來拜訪促成今天兩邊的簽約，未來將提供雙方往來旅客更好的服務，互相提升台日雙方的友誼，讓彼此有所成長，帶來更加緊密的合作和進步。

楊偉甫說桃園機場新增第15個友好姊妹機場，在機場營運上又多了新朋友，大家面對各種營運上的挑戰，都可以彼此分享求進步，尤其站在支持國籍航空以及社會經濟發展的角度上，兩家公司所持態度更為相似。

楊偉甫指出日本跟臺灣一樣都在環太平洋地震帶上，熊本機場直線距離12公里處還有活火山阿蘇山，所以相信熊本機場的耐震及防災韌性相當好，這點也值得大家思考學習。另外熊本機場設置了觀景台，可以近距離欣賞飛機起降和四季景色，大家在進場時也看到雙方的直播鏡頭，可說非常有即時感。

桃園機場公司表示，在台積電及其上下游廠商陸續進駐熊本之後，當地政府積極造鎮，希望將熊本打造成第二個新竹科學園區，於此前提之下，看好商業及觀光需求日增，桃園機場與熊本機場間往來旅客人數，從2023年4.5萬人，成長至2024年9月底共計超過3倍，至14.28萬人，目前星宇航空、中華航空提供每周往來14架次航班。

位於日本九州中央的熊本機場，前身為1960年代的健軍機場，1971年搬遷至新址，80年代跑道延長至3千公尺，熊本國際機場株式會社2019年設立，負責航廈營運、跑道、停車場等營運維護管理，最新航廈於2023年3月開始營運，特色為能夠承受反覆地震，即使在緊急情況下也能確保電力、水和通訊等基礎建設的安全。2023年熊本機場年旅客量324萬人次，國內線包括通航羽田、成田及伊丹等各大機場，國際線則有台北、高雄、仁川及香港四大航線。2050年希望旅客量能倍增至超過600萬人。

台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場，由桃園國際機場公司董事長楊偉甫（左二），及熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明（右二）擔任雙方簽約人，交通部航政司司長韓振華（左一）、熊本縣企劃振興部部長富永隼行（右一）擔任雙方見證人。記者季相儒／攝影
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台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場。記者季相儒／攝影
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桃園機場 熊本

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