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桃園鳥會搶救颱風吹來稀客 迷途紅尾熱帶鳥幼鳥仍不治

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鳥背部和上翼覆羽明顯的黑色橫斑和鱗狀紋理，是紅尾熱帶鳥幼鳥的主要特徵。圖／桃園市野鳥學會提供
鳥背部和上翼覆羽明顯的黑色橫斑和鱗狀紋理，是紅尾熱帶鳥幼鳥的主要特徵。圖／桃園市野鳥學會提供

桃園市野鳥學會表示，先前康瑞颱風來襲，學會附設野生動物診所接獲通報，楊梅一家公司門前有隻不會飛的鳥，送至診所後，比對是罕見的紅尾熱帶鳥幼鳥，研判颱風環流把幼鳥從海面吹到陸地，雖然經獸醫團隊搶救悉心治療，仍於日前死亡，讓鳥會與愛鳥者惋惜。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁說明，紅尾熱帶鳥以鮮豔的紅色長尾羽而聞名，牠們通常棲息在熱帶海洋的島嶼或岩礁上，以魚類為食，海鳥擅長飛行，能長時間在空中盤旋，發現魚群時會俯衝入海捕食，腳趾間有蹼可於海上游泳，卻不適合行走，因此在陸地上發現牠們的蹤跡實屬罕見，推測應該是受到康芮颱風外圍環流的影響，從海上被強風吹到內陸，體力耗盡無法返回大海。這隻鳥背部和上翼覆羽明顯的黑色橫斑和鱗狀紋理，是紅尾熱帶鳥幼鳥的主要特徵。

野鳥學會附設野生動物診所獸醫郭昱德說，紅尾熱帶鳥到診所時經初步檢查，除了體態消瘦外，並沒有明顯外傷，食慾也還不錯，偶爾還會自行洗澡，但野鳥救傷工作充滿挑戰，在野動診所設備有限的情況下，內傷不易從外部檢查中發現，許多野生動物即使經過緊急治療，仍可能因內傷嚴重或其他未知因素而突然死亡，特別是幼鳥，抵抗力較弱，死亡率更高，這隻紅尾熱帶鳥將送研究單位透過解剖來確認死因。

劉義仁指出，這已是學會第2次接獲紅尾熱帶鳥的救援通報，上一次是在2016年梅姬颱風期間，兩次都是颱風吹來的稀客。如今颱風又將來襲，民眾若發現受傷或迷途的野生動物，請勿自行處理或餵食，應立即通報市民專線1999或野鳥學會，由專業人員提供協助，給予受傷野生動物最妥善的照護。

動物 康芮颱風 野鳥

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