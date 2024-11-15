快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿 國安局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園明年總預算恐舉債158億 綠提改革分組、藍反對

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團針對預算審查方式有意見，預計12月臨時會提案改革，但國民黨認為維持目前方式較好（示意圖）。本報資料照片
桃園市議會民進黨團針對預算審查方式有意見，預計12月臨時會提案改革，但國民黨認為維持目前方式較好（示意圖）。本報資料照片

桃園市議會今起審查桃園市114年度總預算，市府主計處報告明年歲入編列1553.89億元，歲出則編1711.98億元，預計會增加158.09億元債務，債務總額將達570.09億元，但處長林世杰會後強調預算差短會隨實際執行情況有變，不見得真的增加那麼多。

關於預算審查流程，桃園市議會採聯席審查方式，但民進黨團對此有意見，稱已獲32名跨黨派議員連署，將在12月臨時會提案改革分組審查，指此舉不僅能培養議員市政專業領域，也能針對上千億元的預算細目逐一討論，把錢花在刀口上。

國民黨團總召徐玉樹表示，桃園過去也曾實施分組審查，但執行後發現許多問題，例如分組審查之後還是要送大會審查，有些議員因分組無法表達意見，結果大會審查時又重新討論，不僅耗時費工，也徒增爭議，還是希望大家一起聯席審查。

主計處報告，桃園114年度總預算是依據預算法、財政收支劃分法與公共債務法等法規要點編制，歲入絕大多數來自課稅、補助與事業盈餘，歲出前3名則是教育科學文化、社會福利與經濟發展，歲入與歲出相抵，尚不足158.09億元，預計靠賒借彌平。

林世杰會後解釋，由於要靠賒借彌平歲入歲出差短，勢必會產生債務，但實際金額要看預算執行情況，可能會因為稅收增加、因故未執行或其他狀況而變化。依據財政局9月最新資料，桃園目前負債325億元，預計今年底會達412億元，加上明年預算歲入歲出預計差短，才算出570.09億元。

財政局也說，歲入出差短並不表示114年新增之債務數，尚需視預算執行情形、靈活調度資金及撙節支出的結果，例如112年度預算編列歲入出差短103億元，但最後112年底長短期未償債務僅比111年度增加10億元。

債務 桃園 議員

延伸閱讀

桃園廢乾電池回收抽獎 回收量增加約6142公斤

桃園綠營批財劃法修正不公平 張善政：用最大格局思考

馬祖藍眼淚列入世界15大奇景看要運氣 桃園版華山可賞

桃園空品惡化AQI超過150 環保局：吹東風位背風處

相關新聞

桃園明年總預算恐舉債158億 綠提改革分組、藍反對

桃園市議會今起審查桃園市114年度總預算，市府主計處報告明年歲入編列1553.89億元，歲出則編1711.98億元，預計...

台大竹北校區延宕挨批 竹縣府：將配合大矽谷串聯AI園區

台灣大學竹北校區喊了超過20年，至今仍未展開全面開發，引起地方批評浪費土地，新竹縣府今緩頰表示，台大已有具體規畫，將成立...

桃園仁壽宮187周年慶頒獎學金 贈部桃ICU血液淨化設備

桃園市大園仁壽宮安座187周年慶20日起（農曆10月20日）舉辦6天系列活動，董事長陳根德說，今年廟慶舉辦遶境、平安戲、...

首代高虹安到議會備詢 邱臣遠心聲曝「這動作獲肯定」

新竹市長高虹安停職中，代理市長邱臣遠今天首度到議會面對總質詢，雖民進黨團砲火猛烈，但會後邱臣遠仍逐一向綠營議員握手致意，...

苗縣小五女童墜樓腿骨折 目擊同學這樣說

苗栗縣一名國小5年級學生今天上午11點左右，不明原因自學校三樓教室前的女兒牆墜落，造成雙腿嚴重骨折送醫急救，事發後校方立...

竹縣焚化爐將啟用 竹市議員籲市府要拒燒竹縣垃圾

新竹縣焚化爐預計在12月26日試營運，預計明年中進入商轉，未來2爐一天將處理500噸垃圾。不過新竹市議員蕭志潔今天質詢時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。