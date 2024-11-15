桃園明年總預算恐舉債158億 綠提改革分組、藍反對

桃園市議會今起審查桃園市114年度總預算，市府主計處報告明年歲入編列1553.89億元，歲出則編1711.98億元，預計會增加158.09億元債務，債務總額將達570.09億元，但處長林世杰會後強調預算差短會隨實際執行情況有變，不見得真的增加那麼多。

關於預算審查流程，桃園市議會採聯席審查方式，但民進黨團對此有意見，稱已獲32名跨黨派議員連署，將在12月臨時會提案改革分組審查，指此舉不僅能培養議員市政專業領域，也能針對上千億元的預算細目逐一討論，把錢花在刀口上。

國民黨團總召徐玉樹表示，桃園過去也曾實施分組審查，但執行後發現許多問題，例如分組審查之後還是要送大會審查，有些議員因分組無法表達意見，結果大會審查時又重新討論，不僅耗時費工，也徒增爭議，還是希望大家一起聯席審查。

主計處報告，桃園114年度總預算是依據預算法、財政收支劃分法與公共債務法等法規要點編制，歲入絕大多數來自課稅、補助與事業盈餘，歲出前3名則是教育科學文化、社會福利與經濟發展，歲入與歲出相抵，尚不足158.09億元，預計靠賒借彌平。

林世杰會後解釋，由於要靠賒借彌平歲入歲出差短，勢必會產生債務，但實際金額要看預算執行情況，可能會因為稅收增加、因故未執行或其他狀況而變化。依據財政局9月最新資料，桃園目前負債325億元，預計今年底會達412億元，加上明年預算歲入歲出預計差短，才算出570.09億元。

財政局也說，歲入出差短並不表示114年新增之債務數，尚需視預算執行情形、靈活調度資金及撙節支出的結果，例如112年度預算編列歲入出差短103億元，但最後112年底長短期未償債務僅比111年度增加10億元。