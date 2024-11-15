桃捷綠線八德首條潛盾隧道貫通 拚119年全線通車

桃園捷運綠線工程在八德區的首條潛盾隧道今天完成貫通，桃園市捷運工程局說，此段總共10條隧道，預計在民國116年全部貫通，並同步進行地下車站建設，目標119年全線通車。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，捷運綠線工程在八德區由潛盾機鑽掘的首條潛盾隧道工程，自去年5月從G03巧克力站發進後，今天順利貫通。

捷工局表示，八德區首條潛盾隧道段為捷運綠線G03巧克力站至新闢道路南出土段的上行線，地下深達20公尺，由直徑6.4公尺的潛盾機鑽掘，過程中克服複合地質等多項挑戰和困難。

捷工局說明，捷運綠線自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井；此段未來將於6號新闢道路處接軌銜接八德高架路段，延伸至中壢火車站。

捷工局指出，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線，共有10條隧道，都是透過潛盾機鑽掘；除了今天貫通的隧道外，八德區第2台潛盾機也已在6月7日發進，預計明年會再投入5台潛盾機進行隧道鑽掘工作。

捷工局表示，這10條隧道預計在民國116年全部貫通，工程也同步進行地下車站建設，持續朝著119年全線通車的目標邁進。