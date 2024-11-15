台大竹北校區延宕挨批 竹縣府：將配合大矽谷串聯AI園區

台灣大學竹北校區喊了超過20年，至今仍未展開全面開發，引起地方批評浪費土地，新竹縣府今緩頰表示，台大已有具體規畫，將成立跨領域及創新創業人才培育中心，並配合桃竹苗大矽谷計畫，未來會串聯校地與AI智慧園區，推動AI產業發展。

新竹縣議員陳凱榮批評，台大竹北校區位於竹北的市中心，占據超過數十公頃，但多年來設校進度緩慢，就連地方因高中不足呼籲台大釋出校地設實驗高中，都被台大以另有規畫而拒絕，如此大面積寸土寸金的竹北土地就這樣荒廢。

新竹縣府指出，新竹縣長楊文科持續積極與台大協調，不過土地已為台大所有，雖無法取回自行設立學校，但台大已有具體規畫，包括爭取國發會計畫，擬在竹北校區成立NTU Tech學研基地，培育跨領域及創新創業人才。

縣府提到，未來台大竹北校區會連接竹科及生物醫學園區，縣府與台大持續合作，透過桃竹苗大矽谷計畫串聯校地與AI智慧園區，提升科技發展量能。台大也爭取國發會將Tech Hub設在竹北校區，作為推動AI產業的重鎮，近期還獲國發會1億元規畫費用，預計10年內投入150億元做硬體建設。

新竹縣府對於台大竹北設校進度表示樂觀，目前緊鄰台大的AI智慧園區已有智邦科技總部正式營運，未來其餘3大廠陸續進駐，期盼透過桃竹苗大矽谷計畫，由縣府與台大合作，串起校地開發和研究設計量能。