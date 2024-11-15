台大竹北校區延宕挨批 竹縣府：將配合大矽谷串聯AI園區
台灣大學竹北校區喊了超過20年，至今仍未展開全面開發，引起地方批評浪費土地，新竹縣府今緩頰表示，台大已有具體規畫，將成立跨領域及創新創業人才培育中心，並配合桃竹苗大矽谷計畫，未來會串聯校地與AI智慧園區，推動AI產業發展。
新竹縣議員陳凱榮批評，台大竹北校區位於竹北的市中心，占據超過數十公頃，但多年來設校進度緩慢，就連地方因高中不足呼籲台大釋出校地設實驗高中，都被台大以另有規畫而拒絕，如此大面積寸土寸金的竹北土地就這樣荒廢。
新竹縣府指出，新竹縣長楊文科持續積極與台大協調，不過土地已為台大所有，雖無法取回自行設立學校，但台大已有具體規畫，包括爭取國發會計畫，擬在竹北校區成立NTU Tech學研基地，培育跨領域及創新創業人才。
縣府提到，未來台大竹北校區會連接竹科及生物醫學園區，縣府與台大持續合作，透過桃竹苗大矽谷計畫串聯校地與AI智慧園區，提升科技發展量能。台大也爭取國發會將Tech Hub設在竹北校區，作為推動AI產業的重鎮，近期還獲國發會1億元規畫費用，預計10年內投入150億元做硬體建設。
新竹縣府對於台大竹北設校進度表示樂觀，目前緊鄰台大的AI智慧園區已有智邦科技總部正式營運，未來其餘3大廠陸續進駐，期盼透過桃竹苗大矽谷計畫，由縣府與台大合作，串起校地開發和研究設計量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言