首代高虹安到議會備詢 邱臣遠心聲曝「這動作獲肯定」

新竹市長高虹安停職中，代理市長邱臣遠今天首度到議會面對總質詢，雖民進黨團砲火猛烈，但會後邱臣遠仍逐一向綠營議員握手致意，綠議員們也替邱臣遠加油，並暗指某人不曾下來打招呼。邱臣遠表示，他會「尊重民意、市民優先」。

今天是新竹市議會第11屆第4次定期會，輪到民進黨團聯合質詢時，市議員楊玲宜不滿市府不提供資料，要求處理議會相關業務的行政處代理處長彭孔貞離開議場，接著也針對購物節、新竹棒球場停擺等議題質詢。

市議員鄭美娟也表示，她近期收到市民投訴反映及市府團隊怠惰的表現達11項，她只能用「行政怠惰、施政無能」形容。

對於首度備詢，邱臣遠指出，針對所有議員提出的相關問題，還有監督建議，他都會予以採納跟責成各局處來進一步評估。

邱臣遠表示，就他個人而言，面對市政相關議題，不管是工程的穩定，還是推動、落實市長高虹安擘畫的政見，他都會持續有條不紊的推動，他的態度就是「務實面對、積極辦理」。邱臣遠也感謝市府一級主管對於市政推動的努力奉獻，尤其是基層的公務員，因為有他們，新竹市才會變得更好。