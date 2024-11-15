綠議員批監督市政要不到資料 質詢時請官員離場

新竹市議會今天舉行市政總質詢，民進黨新竹市議員楊玲宜表示，上個月向市府行政處索要市政資料，至今仍未拿到，質疑是藐視議員，當場要求行政處代理處長離開議場。

楊玲宜質詢表示，為了監督市政，許多議員向市府各局處索要資料卻都拿不到，1個多月前向行政處索資，至今未收到任何說明或一通電話，認為此行為是行政怠惰、藐視議會，要求行政處代理處長彭孔貞離開議場。

對此，彭孔貞向大會主席、議長許修睿請示是否離席，許修睿請彭孔貞先行離席。

民進黨竹市議員曾資程質詢指出，民進黨竹市議會黨團向各局處索資，多個局處至今還未提供，若依楊玲宜的標準，「你們將近一半要離開議事殿堂」，呼籲各局處盡速提供相關資料。

邱臣遠答詢說，對於議員監督市政，市府均尊重職權，針對議員相關索資，各局處都會謹守相關專業判斷。

新竹市政府透過文字表示，有關市議員因問政需要而索取市政資料，只要與市政推動相關，不違反政府資訊公開法、個人資料保護法和偵查不公開等相關法令規定及原則，皆尊重議會及議員，按公務程序合法合規提供適切資料。