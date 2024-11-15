麻將館隱身桌遊店藏大樓 竹市議員促訂管理條例

民進黨新竹市議員鄭美娟指出，無人在場管理的麻將館常以「桌遊店」名義設在社區大樓，住戶憂心發生聚賭等非法行為，要求市府訂管理條例，嚴查把關。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，鄭美娟表示，有「自助桌遊店」取得合法營業登記證，但其實是24小時麻將館，且設立在社區大樓內，若管理不當恐有賭博、聚眾滋事等問題。

鄭美娟指出，社區大樓住戶反映每天要面對改裝車在附近行駛、夜間喧嘩、飄散奇怪煙味等，甚至原本設立在同棟的才藝班因不堪其擾而搬遷，其他縣市已訂定特定行業管理自治條例，但新竹市府仍無動於衷。

新竹市代理市長邱臣遠答詢表示，已函請經濟部指導制定特定行業管理條例或其他相關登記前管制規則，將持續研議相關條例，預計114年上半年會有進度。

會後，新竹市產業發展處透過文字指出，為避免相關店家暗藏賭博等非法情事，今年迄今共計稽查、臨檢轄內麻將館227家次，將持續稽查與臨檢遏阻非法行為。