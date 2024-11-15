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苗縣小五女童墜樓腿骨折 目擊同學這樣說

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午議會進行縣政總質詢，鍾東錦得知訊息後第一時間偕同教育處長葉芯慧火速趕往大千醫院關心孩童傷勢，並給予家長安慰及支持。圖／苗栗縣政府提供
今天上午議會進行縣政總質詢，鍾東錦得知訊息後第一時間偕同教育處長葉芯慧火速趕往大千醫院關心孩童傷勢，並給予家長安慰及支持。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣一名國小5年級學生今天上午11點左右，不明原因自學校三樓教室前的女兒牆墜落，造成雙腿嚴重骨折送醫急救，事發後校方立即啟動危機處理機制，縣長鍾東錦獲悉後也自議會前往急診室探視，他並承諾將全力協助傷者及家屬相關事宜，墜樓原因正進一步調查釐清中。

今天上午議會進行縣政總質詢，鍾東錦得知訊息後第一時間偕同教育處長葉芯慧火速趕往大千醫院關心孩童傷勢，並給予家長安慰及支持；苗栗市長余文忠、大千醫院院長徐千剛也到場關切，鍾縣長立即請院方務必盡全力搶救，也向校方詢問孩童平時在校狀況，要求釐清原因，同時指示教育處及學校持續關心，盡全力協助傷者及家屬相關事宜。

據了解，墜樓受傷女童個性活潑外向，家庭背景正常，平日與同學互動也很好。目擊同學指稱，下課時有聽到她聊到如果從三樓跳下去會怎樣，之後見她獨自爬上去坐在女兒牆上，直到上課鐘響見她遲未進教室，回頭找人才發現她已墜落在樓下。

院方表示，受傷女童雙腿嚴重骨折、下巴有明顯撕裂傷，目前意識清楚，已應家屬要求轉往台中市中國醫藥學院救治。縣府教育處也表示，接獲學校通報後立即指派學生輔導諮商中心主任、2位心理師及1位社工師到校進行團體輔導事宜，協助學校針對目睹學生做創傷心理諮商輔導，以及對受影響相關師生進行安心講座、減壓團體輔導等。

苗栗縣一名國小5年級學生今天上午11點左右，不明原因自學校三樓教室前的女兒牆墜落，造成雙腿嚴重骨折送醫急救。圖／民眾提供
苗栗縣一名國小5年級學生今天上午11點左右，不明原因自學校三樓教室前的女兒牆墜落，造成雙腿嚴重骨折送醫急救。圖／民眾提供

鍾東錦 骨折

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