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竹縣焚化爐將啟用 竹市議員籲市府要拒燒竹縣垃圾

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹市議員蕭志潔今天質詢時指出，既然新竹縣自己有焚化爐，未來是否就不用幫忙代燒？記者黃羿馨／攝影
新竹市議員蕭志潔今天質詢時指出，既然新竹縣自己有焚化爐，未來是否就不用幫忙代燒？記者黃羿馨／攝影

新竹焚化爐預計在12月26日試營運，預計明年中進入商轉，未來2爐一天將處理500噸垃圾。不過新竹市議員蕭志潔今天質詢時指出，既然新竹縣自己有焚化爐，未來是否就不用幫忙代燒？環保局長江盛任也表示，會再互相討論。

蕭志潔今天在議會質詢時指出，新豐掩埋場每次火警空汙、惡臭都會飄來影響竹市空氣品質，而竹縣焚化爐將啟用，未來還要幫忙代燒民生廢棄物嗎？蕭志潔認為，焚化爐也是有使用年限的，更應該要捍衛竹市財產，竹縣既然有了焚化爐，就應該自己燒。

蕭志潔更指，竹縣焚化爐是私人的，燒竹科的廢棄物賺很多錢，把民生廢棄物丟給新竹市來燒，這樣公道嗎？環保局身為第一關，就應該直接擋掉拒絕，她也強調並非讓縣市不要合作，而是認為新竹縣既然有了焚化爐，垃圾就應該自己燒，不要都丟到新竹市。

江盛任表示，現在竹市1天幫忙竹縣代燒150公噸垃圾，據他目前了解，以新竹縣跟焚化爐BOO廠商所談的條件，大概是會處理掉新竹縣當天產生的垃圾，至於代燒，新竹縣市有簽訂合作MOU，未來會再互相討論，另外竹市的焚化爐會以焚燒一般生活垃圾為主，對竹市整個環境品質也比較有保障。

新竹縣環保局長蕭宏杰則表示，焚化爐啟用後，未來預計1年處理14萬噸垃圾，其中10萬為每天產生的家庭垃圾、4萬噸為堆置垃圾，並將持續透過竹竹苗區域合作，請竹市、苗栗持續代燒，預計5年內解決全縣25萬噸的堆置垃圾。

江盛任表示，現在竹市1天幫忙竹縣代燒150公噸垃圾，據他目前了解，以新竹縣跟焚化爐BOO廠商所談的條件，大概是會處理掉新竹縣當天產生的垃圾，至於代燒，新竹縣市有簽訂合作MOU，未來會再互相討論。記者黃羿馨／攝影
江盛任表示，現在竹市1天幫忙竹縣代燒150公噸垃圾，據他目前了解，以新竹縣跟焚化爐BOO廠商所談的條件，大概是會處理掉新竹縣當天產生的垃圾，至於代燒，新竹縣市有簽訂合作MOU，未來會再互相討論。記者黃羿馨／攝影

新竹 焚化爐 環保局長

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