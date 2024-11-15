綠議員不滿竹市府不提供資料 行政處長當場被請出議會

新竹市代理市長邱臣遠今天首度到議會面對質詢，不過民進黨市議員楊玲宜不滿市府多次未提供議員資料，甚至連「回覆都沒有」，因此將行政處代理處長彭孔貞請出議會，也成為第11屆議會首位被請出議會的局處長。

今天是新竹市議會第11屆第4次定期會，輪到民進黨團聯合質詢時，楊玲宜不滿表示，每位議員監督市府、市政是他們的職權，當然也要先了解市政狀況，但市府卻不提供資料，讓她質疑「我們要怎麼進行監督？」

楊玲宜也點名邱臣遠，雖然只代理3個多月，但仍希望邱臣遠上緊發條，「因為現在市政螺絲鬆滿地」，如果沒有辦法即時提供最基本的書面資料，不能給、能給多少都沒關係，「但一個回覆都沒有，會不會太藐視議會了」，議場上的議員都沒辦法接受這件事，也希望行政處會後趕快交上資料。

「麻煩請你離開議場」，楊玲宜還要求處理議會相關業務的行政處代理處長彭孔貞離開議場，並表示：「等你資料都準備好，希望這件事都能以你為戒」。彭孔貞也向大會主席、議長許修睿請示是否離席，許修睿也請她先行離席。

楊玲宜也呼籲，希望各局處長都能在時間內提供相關資料，希望邱臣遠也好好交代市府同仁，「這是最基本的」，也是對議會最基本的態度，也希望邱臣遠能承諾。

民進黨市議員曾資程隨後也發問，針對民進黨團跟各局處索資，包括在預算審查的時候，各局處還沒提供的請舉手，場上包括教育處、工務處、產發處、都發處、人事處、消防局、衛生局、勞青處等都舉手，曾資程也表示，如果照楊玲宜議員的標準，「你們將近一半要離開議事殿堂，」並呼籲會後盡速提供相關資料。