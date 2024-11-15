新竹市投入2579萬 新建全國首座微生物發酵廚餘處理廠

新竹市政府爭取中央經費2100萬元，搭配市款479萬元，總計約投入2579萬，新建全國首座微生物發酵廚餘堆肥處理廠，預計明年5月完工，8月運轉，未來將提供一條龍的廚餘處理製程，並依法向農業部申領肥料登記證，讓廚餘轉化成循環資源。

新竹市環保局長江盛任指出，高效廚餘處理廠是全國首座利用微生物快速發酵製程的科技化廠房，採「好氧發酵」方式，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，廚餘經過1天即可轉化成有機介質，再經2到3周的後堆腐熟製程後，即可變成富含植物成長所需營養的廚餘堆肥，使用於花木植栽及農業用途。

江盛任表示，新竹市既有的高效廚餘處理廠房僅約430平方公尺，安裝高速廚餘處理的破碎脫水設備以及高效發酵設備後，已無餘裕空間進行後堆腐熟作業，市府積極向中央申請經費補助，新建第一座廚餘堆肥處理廠，並獲得中央核定補助84%工程經費，順利在今天舉行開工動土，未來每月可轉化約300公噸的廚餘製成30公噸的廚餘堆肥。

江盛任說，新建的廚餘堆肥處理廠占地約430平方公尺，空間配置5大區域，包含腐熟發酵區、堆肥成品包裝作業區、堆肥成品倉儲區、販售窗口及工作人員辦公區。待廠房完工啟用後，廚餘堆肥作業不論是硬體設備設施，或是堆肥品質，均能滿足農業部雜項堆肥品項的肥料登記證申領規定。

江盛任表示，未來廚餘製成的有機質肥料，除以優惠價格販售給有農業耕作需求的市民外，也將於環保局各項宣導活動，提供小包裝堆肥宣導品免費索取，讓市民共享廚餘資源循環的成果。