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新竹市投入2579萬 新建全國首座微生物發酵廚餘處理廠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市高效廚餘處理廠是全國首座利用微生物快速發酵製程的科技化廠房，廚餘經過1天即可轉化成有機介質。圖／新竹市政府提供
新竹市高效廚餘處理廠是全國首座利用微生物快速發酵製程的科技化廠房，廚餘經過1天即可轉化成有機介質。圖／新竹市政府提供

新竹市政府爭取中央經費2100萬元，搭配市款479萬元，總計約投入2579萬，新建全國首座微生物發酵廚餘堆肥處理廠，預計明年5月完工，8月運轉，未來將提供一條龍的廚餘處理製程，並依法向農業部申領肥料登記證，讓廚餘轉化成循環資源。

新竹市環保局長江盛任指出，高效廚餘處理廠是全國首座利用微生物快速發酵製程的科技化廠房，採「好氧發酵」方式，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，廚餘經過1天即可轉化成有機介質，再經2到3周的後堆腐熟製程後，即可變成富含植物成長所需營養的廚餘堆肥，使用於花木植栽及農業用途。

江盛任表示，新竹市既有的高效廚餘處理廠房僅約430平方公尺，安裝高速廚餘處理的破碎脫水設備以及高效發酵設備後，已無餘裕空間進行後堆腐熟作業，市府積極向中央申請經費補助，新建第一座廚餘堆肥處理廠，並獲得中央核定補助84%工程經費，順利在今天舉行開工動土，未來每月可轉化約300公噸的廚餘製成30公噸的廚餘堆肥。

江盛任說，新建的廚餘堆肥處理廠占地約430平方公尺，空間配置5大區域，包含腐熟發酵區、堆肥成品包裝作業區、堆肥成品倉儲區、販售窗口及工作人員辦公區。待廠房完工啟用後，廚餘堆肥作業不論是硬體設備設施，或是堆肥品質，均能滿足農業部雜項堆肥品項的肥料登記證申領規定。

江盛任表示，未來廚餘製成的有機質肥料，除以優惠價格販售給有農業耕作需求的市民外，也將於環保局各項宣導活動，提供小包裝堆肥宣導品免費索取，讓市民共享廚餘資源循環的成果。

環保局提醒，2020年5月起，回收的廚餘均作堆肥再利用，提醒市民不論生、熟廚餘皆可提交環保局回收，作為廚餘堆肥的原料。請市民共同落實垃圾減量與分類回收工作。

新竹市政府爭取中央經費2100萬元，搭配市款479萬元，總計約投入2579萬，新建全國首座微生物發酵廚餘堆肥處理廠，預計明年5月完工，8月運轉。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取中央經費2100萬元，搭配市款479萬元，總計約投入2579萬，新建全國首座微生物發酵廚餘堆肥處理廠，預計明年5月完工，8月運轉。圖／新竹市政府提供

廚餘 新竹 環保局長

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