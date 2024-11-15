豬寶、阿桃園哥置身花田中 大溪「花彩盛艷」農遊停車資訊一次看

2024大溪水岸花卉農遊「花彩盛艷」明將登場，活動以「花彩盛艷」為主題，結合桃園在地農產與花卉地景之美，每處花田開放程度不同，平均大約花開3、4成左右，接下來還會陸續開放。大溪警分局也提醒，16日至24日活動期間每日上午8至下午6時派遣警力於會場周邊路口疏導交通，請民眾配合。

今年活動主題花田中精心擺放象徵桃園農特產的形象裝置，包括可愛的水蜜桃「桃寶」、桃園好米「米寶」、黑毛豬「豬寶」及清脆的大溪綠竹筍「筍寶」、吉祥物「阿桃園哥」等圖案，讓桃園好農的農產品以活潑新姿態出現在花海之中，宛如一場花彩盛宴。此外，桃猿啦啦隊的吉祥物「樂天桃猿Rakuten Monkeys」也將首次登場花田景觀，增添滿滿桃園在地特色與活力。

開幕式於明下午3時在李騰芳古宅停車場舉行，邀請樂天啦啦隊的樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團，及高人氣偶像男團U:NUS登場，帶來迷你音樂會，為活動掀起高潮。活動期間還有市集與豐富的表演，讓民眾在「市外桃源」中享受一場精彩的「花彩盛艷」農遊體驗。

農業局長陳冠義提醒自行開車前往的民眾可將車輛停放在月眉第一停車場、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場、橋頭停車場，活動期間於月眉休閒農業區內有免費區內接駁車可搭乘至山豬湖生態園區，接駁車往返停靠點為月眉第一停車場、月眉休閒農業區服務中心、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場、山豬湖生態親水園區，平日每30分鐘一班次、假日每20分鐘一班次，接駁車時間為上午9時至下午6時。