擺脫廚餘推廣吃豆渣黑毛豬 與大學合作建立行銷通路
桃園市農業局為推廣黑豬創意餐點，與萬能科技大學餐飲系一同成立「桃園黑豬創意研發中心」舉行揭牌儀式，會中簽署合作方案，並展示具健康概念的黑豬肉分子料理，將吃豆渣長大的黑豬肉結合創意，推廣黑豬精緻高端的飲食文化。
「桃園黑豬創意餐點推廣活動」是由農業局針對有產地證明標章的桃園黑豬，並由萬能科大餐飲系建立行銷通路，將台灣特有黑豬研發成有創意的餐食與精緻化以顛覆傳統，並以影音社群方式推廣桃園在地美食「黑豬創意餐食文化」，塑造桃園「黑豬美食」的品牌形象，協助桃園市發展多元市場通路，提升附加價值以促進永續經營，引領桃園市飲食文化產業成長，讓更多市民體驗黑豬餐食特色，傳承獨特珍貴價值的黑豬文化
農業局長陳冠義表示，桃園是黑毛豬的主要產地，過去養豬以廚餘為主，不乾淨又汙染環境；現在主要以大溪豆渣做為再利用產物，經過高溫蒸煮過的家庭剩食以研究後的適當比例混搭經發酵的豆渣，不但豬隻可消化吸收、具營養價值且可降低飼養成本，又能協助消化大量的豆渣，極具推廣使用價值。
今年與萬能科技大學合作，將有認證標章的桃園黑豬肉發揚光大，發展出結合低碳料理與在地食材的創意餐，落實節能減碳，透過網紅、餐廳業者及媒體推播，形成在地的美食觀光地圖，打造浪漫台三線的美食之旅。
萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院副院長暨餐飲系主任廖成文指出，記者會推出多道黑豬創意分子料理，桃園人對在地生產的黑毛豬肉風味深具信心，也具有外銷潛力，未來在肉品市場也可將爭取HACCP認證，希望打開國產豬肉外銷的市場。
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