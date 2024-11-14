桃26組文創品牌首度進駐亞洲手創展 至17日快去松山逛

桃園市青年局今日攜手26組優秀文創品牌首度進駐「亞洲手創展 x 台灣工藝教育展」，以「夢想階梯桃青手創展」為主題正式亮相，展現桃園文創品牌的創新實力與獨特風格，今起至17日上午10點至晚間6點在松山文創園區2號倉庫展出，不僅為職人們提供跨出桃園、邁向國際市場的寶貴機會，青年局長侯佳齡至展覽現場，為參展職人加油打氣，並與職人們深度交流，傾聽每個品牌背後的創立故事。

「亞洲手創展 x 台灣工藝教育展」堪稱是亞洲文創界年度盛會，每年吸引眾多手工藝創作者、設計師及業界專家齊聚一堂，吸引來自各地的買家、企業代表及投資人。

此次有26組青年局輔導的職人參加策展，本次參展團隊包含金工、竹藝、黏土、羊毛氈、皮革等眾多品牌類型，希望透過品牌曝光、商業合作及市場拓展的機會，為職人搭建國際合作的橋樑。展會期間，職人們可與國內外專業人士直接互動，通過品牌展示、手作示範和互動活動，吸引更多潛在買家及合作夥伴。

青年局持續深耕輔導在地文創產業，不僅提供品牌市場驗證機會，今年更舉辦百場手作課程及專業輔導講座，幫助職人精進技藝、強化商業模式。此外，青年局也首度將文創課程帶入校園，開設「職人校園手作講座課程」，邀請國高中生參與手作課程，讓學生了解文創產業的多樣性，啟發未來職涯發展。