桃園天空霧濛濛民眾以為瓦斯漏氣 環保局釋疑

桃園市今多處民眾皆於網路上討論，今天空氣品質相當差，下班回家整個都霧霧的，更有民眾覺得空氣中有瓦斯味，以為哪裡工廠失火或是出現什麼意外。稍早桃園市環保局於臉書解釋，因環境風場為東風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度較容易上升，請民眾注意防護。

民眾於各大網路社團討論，覺得今天空氣特別怪，不僅霧霧的還感覺到一些些臭味，並表示中壢空氣灰濛濛的，瀰漫著一股臭味，提醒記得關窗、出門要戴口罩，許多網友也在討論說，內壢地區空氣中有一股燒焦味？是哪裡有發生什麼事呢？

環保局稍早於臉書發文表示，因環境風場為東風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度較容易上升，請民眾注意防護。