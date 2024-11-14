桃園天空霧濛濛民眾以為瓦斯漏氣 環保局釋疑
桃園市今多處民眾皆於網路上討論，今天空氣品質相當差，下班回家整個都霧霧的，更有民眾覺得空氣中有瓦斯味，以為哪裡工廠失火或是出現什麼意外。稍早桃園市環保局於臉書解釋，因環境風場為東風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度較容易上升，請民眾注意防護。
民眾於各大網路社團討論，覺得今天空氣特別怪，不僅霧霧的還感覺到一些些臭味，並表示中壢空氣灰濛濛的，瀰漫著一股臭味，提醒記得關窗、出門要戴口罩，許多網友也在討論說，內壢地區空氣中有一股燒焦味？是哪裡有發生什麼事呢？
環保局稍早於臉書發文表示，因環境風場為東風，桃園地區位於背風處，擴散條件轉差，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度較容易上升，請民眾注意防護。
環保局說，提醒周遭桃園市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，建議避免長時間劇烈運動，減少戶外活動，敏感族群請多加注意防護。
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