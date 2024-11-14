機車噪音超標取締53輛車 更意外揪出失聯移工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，有53部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，有53部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供

桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，本年8至11月共計9場次，攔查97輛機車，有53部車輛噪音超標，噪音超標車輛均立即於現場開罰並要求改善複驗，也透過攔檢找到失聯移工。

靜桃專案持續，楊梅警分局說，8月至今已取締53部車輛噪音超標，其中一名25名劉姓男子騎乘機車排氣管聲音過大遭警方攔查，因排氣管噪音檢測第二次超標，已遭環保局依噪音管制法第8條裁罰共9000元，劉男後悔表示不敢再亂改機車排氣管，改車錢及罰單的錢不如省下來買小孩子喜歡的東西。

另一名26歲文姓越南籍移工同樣因騎乘改裝排氣管車輛遭警方攔查，但他除了機車噪音超標被依噪音管制法開罰之外，現場核對身分時還意外發現他是失聯移工，警方現場便將其逮捕移送桃園專勤隊。

楊梅警分局表示，為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，也將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。

另警方針對轄內易發生聚集及危險駕車時段及路段，均有規畫防制危險駕車及取締改裝噪音車勤務，由各所幹部擔任快打指揮官，並不定時以口袋封鎖方式包夾攔截、圍捕，強力取締飆車族，並將車號建檔，針對曾發生飆車車輛車主或駕駛人予以訪談、約制，如涉嫌違反刑法公共危險罪，即依法偵辦，打擊危險駕車氣焰，維護轄區民眾生命財產安全及環境的安寧。

桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，有53部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，有53部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，有53部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供
桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，有53部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供

噪音 環保局 超標

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