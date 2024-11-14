機車噪音超標取締53輛車 更意外揪出失聯移工

桃園市楊梅警分局近期針對轄區易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園市政府環保局及中壢監理站執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，本年8至11月共計9場次，攔查97輛機車，有53部車輛噪音超標，噪音超標車輛均立即於現場開罰並要求改善複驗，也透過攔檢找到失聯移工。

靜桃專案持續，楊梅警分局說，8月至今已取締53部車輛噪音超標，其中一名25名劉姓男子騎乘機車排氣管聲音過大遭警方攔查，因排氣管噪音檢測第二次超標，已遭環保局依噪音管制法第8條裁罰共9000元，劉男後悔表示不敢再亂改機車排氣管，改車錢及罰單的錢不如省下來買小孩子喜歡的東西。

另一名26歲文姓越南籍移工同樣因騎乘改裝排氣管車輛遭警方攔查，但他除了機車噪音超標被依噪音管制法開罰之外，現場核對身分時還意外發現他是失聯移工，警方現場便將其逮捕移送桃園專勤隊。

楊梅警分局表示，為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，也將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。