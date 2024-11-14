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桃捷綠線G18至G19動工 軌道橫跨國道2號難度高

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線GC04B標今動土，軌道將橫跨國道2號，工程難度不小。圖／桃園市政府提供
桃園捷運綠線GC04B標今動土，軌道將橫跨國道2號，工程難度不小。圖／桃園市政府提供

桃園捷運綠線工程如火如荼進行中，G18、G19二座高架車站間的GC04B標案今動土，全長1.3公里的高架軌道，將跨越國道2號與機捷A16橫山站交會，綿密大眾運輸路網。

桃園市長張善政今出席GC04B標開工動土典禮暨機關採購廉政平臺啟動儀式。他表示，GC04B標位在桃園航空城計畫內，路線不僅貫穿整個航空城發展核心，更是航空城重要的聯外交通路網，開工動土別具意義，綠線整體工程的重要里程碑，期勉如期如質完工。

捷工局表示，捷運綠線GC04B標全長約1.3公里，總經費約58.3億元，包括2座高架車站（G18-G19）及跨越國道2號特殊橋1座，工程起點從埔心溪與G18站銜接段沿航空城計畫道路至機場捷運A16橫山站交會轉乘，機電系統屬原綠線主線施工範圍。

另考量跨高速公路工程因位置特殊且吊裝空間有限，施工團隊在不影響國道交通安全的前提下，將面臨許多技術挑戰，事前除進行嚴謹的施工規畫與模擬，也透過優化施工順序及界面整合，確保整體工程能高效率推進。

捷工局也表示，桃園捷運綠線自107年起分階段推動施工，克服高架及地下隧道等許多工程挑戰，至今已取得多項重大進展，包括高架段全數合龍、北段地下段傳統圓隧道全數貫通，以及北機廠主結構上梁與送電完成，預計今年底首列車即將來臺，明年將開始上軌道測試，目標2026年通車至機場捷運坑口站。

桃園捷運綠線GC04B標今動土，軌道將橫跨國道2號，工程難度不小。圖／桃園市政府提供
桃園捷運綠線GC04B標今動土，軌道將橫跨國道2號，工程難度不小。圖／桃園市政府提供

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