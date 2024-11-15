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2公所踢皮球？ 通、苑聯絡道 崩塌年餘仍未修

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮交界一條聯絡道路去年逢風災嚴重崩塌，縣議員張顧礫昨質詢說，此處歷經1年多仍未修復，甚至淪為濫倒廢棄物熱區，通、苑2公所還在互踢皮球，要求縣府出面。縣長鍾東錦答詢表示將在縣務會議與2鎮長溝通，加速災修。

張顧礫說，通霄鎮五北里14鄰農路因颱風造成路基淘空影響出入安全，去年接獲鄉親陳情後於9月7日邀請縣府會勘，由於路基淘空嚴重，建請通報通霄鎮公所報請災害維護，後因地址為通霄鎮轄區，但土地地號屬於苑裡鎮轄區 ，又轉至苑裡鎮公所協助，但至今無下文。

「公部門最會的運動，踢皮球、打太極？」張顧礫諷刺，通霄、苑裡鎮公所互踢皮球，導致道路坍塌處成不法人士濫倒廢棄物熱區，今年又逢颱風帶來強降雨導致路基不斷流失，期間若造成人民受傷或財產損失，誰來承擔責任？希望公部門加強橫向聯繫，合力解決問題。

鍾東錦說，從政應該要一本初衷與善意，此條道路以地理位置來說在苑裡，將在縣務會議與2鎮長溝通，請苑裡公所提報災修，因為縣府不能越俎代庖。針對此案，縣府工務處也表示，將在近期再辦理會勘，也請環保局協助查緝亂倒廢棄物。

廢棄物 溝通 鍾東錦

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