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竹市好孕專車納電子支付 明年規畫結合新竹通使用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市推出「好孕專車」政策3年，孕婦可持券搭計程車到醫療院所就診或產檢，市議員劉康彥質詢建議應廢除紙本乘車券改採電子支付，並放寬使用期限至產後1年，提升使用意願。市府回應，將納入明年規畫，預計結合「新竹通」使用。

劉康彥說，好孕專車只要起訖點之一為新竹縣市的醫療院所、衛生所、護理之家，都可預約搭乘，還能借用嬰兒安全座椅，相當體貼。檢視前2年預算執行率分別為13.8%和38.7%，第2年是因取消排富，申請人數明顯增加，但預算執行率仍不到一半，代表使用有不便之處。

劉康彥認為，現在電子支付的技術和方式成熟，無論綁定信用卡或用Line Pay支付車資都很方便，也符合民眾生活習慣。建議市府淘汰過於落伍的「乘車券」紙本支付，改用電子支付，不僅金額精確減少核銷爭議，也相對便利，更盼再放寬使用期限從預產期後3個月至1年。

新竹市社會處指出，為持續推動友善育兒環境，今年起市府已放寬好孕專車服務的使用範圍和期限，無論是婦科、產科診所，或是攜家中幼兒施打疫苗的情況均可使用搭乘。截至今年10月底，共有881名市民領取好孕專車乘車補助券，超過原定的700位服務目標，執行經費累計221萬元。

社會處指出，市府明年規畫將電子支付納入好孕專車的支付方式，並預計結合「新竹通」使用，也將持續宣導好孕專車服務，鼓勵孕產婦家庭踴躍使用。

新竹 生活習慣 衛生所

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