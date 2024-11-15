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商借台灣燈會場地 桃園跨年晚會有譜？

聯合報／ 記者陳俊智趙容萱／連線報導
桃園跨年晚會場地至今難產，觀光旅遊局正與觀光署協調，盼用明年台灣燈會部分場地辦活動。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園跨年晚會場地至今難產，觀光旅遊局正與觀光署協調，盼用明年台灣燈會部分場地辦活動。圖／桃園市觀光旅遊局提供

距2025年不到50天，桃園市政府跨年晚會場地迄今難產，活動也一度流標，有民代建議將950萬元預算再調高或與北北基合作發展帶狀活動；市府觀旅局回應，跨年活動昨重新招標，正與觀光署商借台灣燈會場地辦跨年，跨縣市合作會再溝通。

台中跨年晚會12月31日水湳中央公園登場，中市府新聞局指出，去年跨年晚會吸引24萬多人，今年跨年晚會經費1500萬，已完成決標，內容有活動宣傳、節目表演、藝人卡司等。

桃園市政府跨年晚會由觀旅局主辦，近年活動經費均為750萬元，今年調高至950萬元，但今年8月首度招標不順，又找不到適合場地，近期備受民代質詢關切，要求市府不得取消、盡快定案。

議員梁為超昨質詢追問跨年晚會地點，也說除新北不辦跨年，桃園預算是5都最低，台中、台南各1200萬，高雄1990萬，北市甚至高達3100萬元，桃園應調高經費，爭取更好卡司。

觀旅局長周柏吟說，正與觀光署協調，希望明年台灣燈會主燈會場先騰出一塊2公頃的場地讓市府辦跨年，此處也是目前最適合地點。標案昨天已重新上網，預計26日開標。

另，議員凌濤指雙北曾為跨年卡司上演「搶人大作戰」，後來新北改辦耶誕演唱會，大獲好評，建議北北基桃合作輪流辦活動，發展地方特色與帶狀觀光；觀旅局表示，將與其他縣市溝通可行性。

台灣燈會 桃園 跨年晚會

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