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日本宮崎縣拜會張善政交流 明年再率團訪桃園台灣燈會

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
日本宮崎縣副知事佐藤弘之（左）今天率團到桃園市政府拜會市長張善政（右），張善政致贈禮物展現情誼。圖／桃園市政府秘書處提供
日本宮崎縣副知事佐藤弘之（左）今天率團到桃園市政府拜會市長張善政（右），張善政致贈禮物展現情誼。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園市和日本宮崎縣2017年締結為友好城市迄今，雙方互動密切，日本宮崎縣副知事佐藤弘之今天率團到桃園市政府拜會市長張善政，交流青少棒、馬拉松賽事等議題。市府指出，明年桃園主辦台灣燈會，宮崎縣知事河野俊嗣也將率團參與共襄盛舉，體驗元宵慶典及光影藝術之美，深化兩城市情誼。

佐藤弘之今天與日台交流促進會MAHOROBA理事長星原透、宮崎縣議會日台友好議員聯盟會長丸山裕次郎等人拜會張善政，市府團隊包括市府教育局長劉仲成、觀光旅遊局長周柏吟、體育局長許彥輝、秘書處長于建國都出席。

張善政說，雙方在教育、文化、體育及觀光等領域互動非常頻繁。桃園是國門之都，非常注重國際化教育，桃園市學校積極與美日等各國城市進行交流，積極為年輕學子創造更良好英語學習環境，也希望未來讓兩城市學校之間有更多相關合作機會。

在體育方面，桃園與宮崎縣在馬拉松賽事、棒球運動交流也不少，張善政說，桃園每年底都會辦理「石門水庫楓半馬」活動，邀請宮崎縣馬拉松好手參與，且桃園積極推動棒球運動屢創佳績，宮崎則為職業棒球與足球的集訓地點，期待未來多以互訪模式進行青少年棒球友誼賽，共同切磋學習。

張善政也提到，桃園國際機場與宮崎機場未來每周都有直飛航班，只要2小時就能夠抵達，相信彼此交流將更為頻繁；2025台灣燈會由桃園市主辦，張善政也邀請宮崎縣好朋友務必來訪欣賞元宵花燈，還可順遊桃園的山海景致、多元文化及各項特色美食。

佐藤弘之表示，感謝桃園市平日及天災之時的諸多照顧，及於各領域的深入交流。並提及很高興宮崎縣小松孝英導演執導的「中村地平」與「鹽月桃甫」兩部電影順利於桃園電影節上映，明年宮崎縣也將率縣內棒球少年隊來桃園進行切磋交流。

佐藤弘之說，宮崎縣與桃園市雙方締結友好城市已邁向第7年，相信直航航班復飛後，雙方情誼將更上一層樓，也誠摯邀請張善政市長務必親自來看看宮崎縣的好山好水。

桃園市和日本宮崎縣2017年締結為友好城市迄今，交流密切，日本宮崎縣副知事佐藤弘之今天率團到桃園市政府拜會市長張善政，雙方談論觀光與運動等議題。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市和日本宮崎縣2017年締結為友好城市迄今，交流密切，日本宮崎縣副知事佐藤弘之今天率團到桃園市政府拜會市長張善政，雙方談論觀光與運動等議題。圖／桃園市政府秘書處提供

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