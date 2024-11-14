桃園跨年演唱會有譜？今重新上網招標 觀旅局曝1地點可能性最大

距離2025年不到50天，但桃園跨年晚會場地至今難產，活動也一度流標，今天才重新上網招標，引多名議員關注，相繼建議調高預算或與北北基合作發展帶狀活動；桃園市觀光旅遊局表示，目前正與觀光署商界台灣燈會場地辦跨年，跨縣市合作會再努力。

桃園跨年晚會由觀旅局主辦，近幾年活動經費均為950萬元，加上民間業者贊助，曾邀請動力火車、丁噹、八三夭、畢書盡等實力唱將輪番開唱，但今年8月首度招標不順，流標又找不到適合場地，多次在議會被關切進度；議員黃敬平曾指桃園缺乏廣大腹地辦跨年實在說不過去，議員黃瓊慧也催促盡快定案以防交通配套規畫因應不及。

議員梁為超今質詢指出，除了新北不辦跨年，桃園活動預算是5都最低，台中、台南有1200萬元，高雄有1990萬元，台北甚至高達3100萬元，應調高經費，爭取更好卡司。

觀旅局長周柏吟表示，桃園今年確定會辦跨年，目前正在跟觀光署協調，希望明年台灣燈會主燈會場先騰出一塊2公頃的場地讓市府辦活動，這個地點也是目前最適合的地點，其他地點可能都有腹地太小的問題。標案今天也重新上網，預計26號開標。

周柏吟說，明年台灣燈會的主燈會場腹地較大，市府也曾在此辦跨年，有相關規畫經驗，是目前最適合的場地。

另外，議員凌濤舉指雙北曾為跨年卡司上演「搶人大作戰」，彼此都困擾，後來新北改辦耶誕演唱會，大獲好評，建議北北基桃合作，輪流辦活動，發展地方特色，也發展帶狀觀光；觀旅局則表示，會在滿足市民需求與北北基桃演唱會經濟廊帶效益下，與其他縣市溝通可行性。