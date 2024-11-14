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「獅潭仙草花節」23日起登場 推千份500元優惠好康

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
獅潭仙草花節11月23日起登場，將連2周迎客入紫色花海仙境。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭仙草花節11月23日起登場，將連2周迎客入紫色花海仙境。圖／獅潭鄉公所提供

苗栗縣獅潭鄉公所主辦的「獅潭仙草花節」從2021年舉辦至今，年年都有亮點，一年比一年更加熱鬧，回響熱烈，今年公所將再度辦理仙草花節活動預計11月23日起登場，並將活動日期延長至連續兩周的周末日，每周末日都有精彩的舞台表演與活動輪番上陣，還推出千分500元優惠券好康，陪伴走訪獅潭的民眾。

獅潭鄉除了生產柑橘、桂竹筍等農產外，鄉內不少店家販售仙草產品更是聞名全台。公所為了促進地方觀光、發展經濟，連年舉辦仙草花節已成為地方盛事；公所表示，今年將於11月23日、11月24日、11月30日、12月1日連2周舉辦活動，歡迎遊客踏進紫色花海仙境，地點位於獅潭鄉新店村大東勢旁。

連2周周末日安排精彩的舞台表演與活動，並推出限量1000份的仙草美食護照，護照中內含價值500元以上的優惠券，包括仙草凍、仙草霜淇淋、仙草茶、仙草凍檸茶及仙草冰淇淋等甜品五選三兌換券，還有新店老街人氣店家提供的優惠券，仙草護照開賣後即搶購一空。

23日開園活動當天，遊客可以欣賞5座由民眾票選、在地青年創作的裝置藝術，分別為「老小孩的夢想視界」、「天空中的仙草花」、「鳥籠外的山林」、「童趣時光」、「轉屋。夏耘」，除提供青年一展創意的舞台，也使來訪民眾拍照留下難忘的回憶。

30日結合有限責任苗栗原鄉產業生產合作社與青年工作培力站舉辦「蜜蜂節暨藏市集活動」、於12月1日舉辦「後角市集活動」。另外，活動期間也安排仙草餅乾DIY、押花杯墊DIY、集章扭蛋拿好禮、花海音樂會、在地小農市集等。

苗栗縣 賞花

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