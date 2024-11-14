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災損逾年未報修 苗縣議員張顧礫諷：公部門最會打太極！
苗栗縣議會第4次縣政總質詢，今上午議員張顧礫質詢通苑交界有一條聯絡道路下方邊坡，因風災嚴重崩塌，歷經一年多仍未修復，甚至淪為濫倒廢棄物熱區，諷刺「公部門最會的運動 踢皮球、打太極？」要求縣府出面請權責公所盡快報修，以維護民眾行車安全。對此，縣府工務處將在近期辦理會勘，也請環保局協助查緝亂倒廢棄物。
張顧礫指出，當初接獲通霄鄉親陳情，位在五北里14鄰農路因颱風造成路基掏空影響出入安全，亟需改善，於去年9月7日邀請縣政府會勘，由於路基掏空嚴重，建請通報通霄鎮公所報請災害進行維護，後因地址為通霄鎮轄區，但土地地號屬於苑裡鎮轄區 ，因此轉至苑裡鎮公所協助，但至今仍無下文。
目前該地現況竟還成為不法人士濫倒廢棄物熱區，令人難以接受。加上近來颱風或是外圍環流的強降雨常導致道路下邊坡持續流失崩塌，期間若造成人民受傷或財產損失，誰要出來擔這個責任？還是要民眾出面打官司要求國賠，或指控公務員瀆職？他質詢提出，是想要凸顯這個問題的嚴重性，希望公部門能正視，加強橫向聯繫，合力解決問題，以保護鄉親生命財產安全。
縣長鍾東錦則表示，他認為從政應該要一本初衷與善意，這條道路災損位置兩邊是苑裡鎮，中間是通霄鎮，造成互踢皮球情況；當然，以地理位置來說確實是在苑裡，將在縣務會議與兩鎮長溝通，請苑裡公所來提報災修，因為縣府也不能越俎代庖，也不能違反行政程序。
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