新竹市公園監視器裝設率僅1% 遭質疑恐淪為犯罪溫床

新竹市公園監視器裝設率僅1%，市議員蔡惠婷認為，應在使用率高、有治安疑慮的公園加速裝設監視器，以免讓公園淪為犯罪溫床。新竹市城銷處也表示，未來將與警察單位研議設置監視器的可能性。

蔡惠婷今天在議會質詢時指出，去年新竹市發生一起民眾在頂竹圍公園撒釘子的事件，也有發生民眾深夜在中央公園惡作劇，故意在公園溜滑梯前的沙坑挖大洞插樹枝的危險行為，今年赤土崎公園也發生學生打架鬥毆事件，關新公園發生碰撞濺血意外，公園事件層出不窮。

蔡惠婷表示，新竹市警察局3個分局所管轄的監視器加起來總共5455支，其中跟公園有關的只有55支，比例僅達1%。且這55支裝設地點多設置在公園附近路口往公園方向攝影，或是裝在公園附近的電桿往外攝影，當公園內部發生任何治安或糾紛案件時，警察局無法即時取得影像記錄協助辦案，讓治安問題陷入膠著。

此外，蔡惠婷也說，赤土崎公園夜間燈光不足，影響市民使用意願，也容易成為有心力人犯案利用地點。

新竹市城銷處表示，公園是市民重要的休憩場所，目前所轄公園除維護同仁以及委外駐點清潔人員巡視外，若遇特別事件，亦通知警察單位加強巡邏與處理。