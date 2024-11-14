竹北市公所打造自營市集品牌 展現地方產業

新竹縣竹北市公所打造市集「竹北好市」，讓在地青農、手作藝術家有舞台可展現並銷售，呈現竹北產業文化特色，也促進市民對在地產品的認同感和情感聯繫。

竹北市公所今天為「竹北好市」辦宣傳活動，邀集地方小農與青創等介紹農特產，並打造創意美食，市長鄭朝方致詞說，「竹北好市」是竹北市公所打造品牌市集，讓在地小農、青年創業者有更多發展機會。

鄭朝方告訴中央社記者，為擴大市集規模和多樣性，也將招募合作者，從健康輕食、手作飾品、療癒小物、文創商品等皆可加入。

鄭朝方表示，後續將不定期舉辦市集活動，並提供行銷培力課程，協助打造具有特色及差異化商品，同時也會透過社群媒體和網路行銷策略，擴大市集效益及能見度，吸引更多民眾參與並支持。

他說，「竹北好市」要成為促進永續消費與循環經濟的模範場域，會強化推廣減塑、淨零碳排、地產地銷的綠色消費理念。

「竹北好市」負責人張宇真告訴中央社記者，「竹北好市」參與者開放商家及農民，成為會員後，即可獲得免租及擺攤設備，如攤架、攤傘、桌椅、燈具等，也會因應市公所活動，搭配不同攤位市集，展現竹北產業多元性。

竹北市公所提供新聞資料指出，「竹北好市」為不定期的持續性市集，這次在11月16日起下午2時至晚上8時30分止、17日下午3時至晚上9時止於竹北市文化公園登場，邀請民眾前來。