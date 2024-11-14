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「科技首都」竹縣現有19處科技執法地點 未來3年將再增9處
科技執法愈來愈先進，新竹縣目前共有19處地點設置科技執法，設置後發生事故件數明顯降低，新竹縣警局目前已爭取到中央補助經費，未來3年內將增設9處科技執法地點，警方強調取締並非目的，保護用路人、行人的交通安全才是執法的用意。
新竹縣警局指出，竹縣從2021年起陸續在常有交通違規、事故路段建置14處科技執法設備，設置後的事故件數比較，2023年事故總件數322件，比2022年497件少了175件，減幅達35％。今年7月起再增加5處科技執法地點，目前全縣共有19處路口或路段實施科技執法，數量與其他縣市相較並不算多，甚至更少。
警方表示，科技執法主要項目包括闖紅燈、未依標誌標線號誌、違規停車、未禮讓行人等，使用路口多功能科技執法設備以AI自動判斷違規行為與違規路徑，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後才製單舉發。另外交通巔峰時段、車輛壅塞等情況造成車子卡在路中等違規現象，都會排除。
警方說，竹縣去年科技執法件數為46408件，今年1至10月執法件數為43247件；被取締的車輛多是外地不熟悉竹縣路況的駕駛，科技執法地點都公布縣警局網站，設置在各鄉鎮市路口、高鐵站，另外鳳鼻隧道雙向、台3線82.2K至84.3K雙向的區間測速，也都列入科技執法地點。
警方表示，縣府向中央爭取科技執法經費，已獲同意未來3年補助經費3060萬元，每年增設3處，每處設置經費340萬元，至於設置地點將視需求再規畫確定。目前「行人地獄」的問題備受關注，不禮讓行人已是取締重點，民意也支持，已成為爭取科技執法經費的要件。
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