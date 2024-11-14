竹北海岸線持續退縮 居民籲加蓋海堤、防海水倒灌侵入家園

新竹縣竹北市的尚義里及崇義里有長達4公里的海岸線，雖然景觀優美還有防風林生態，但長年受東北季風吹襲、漂沙補充不足，海岸線已逐年退縮，造成颱風來襲期間甚至大潮就會海水倒灌，當地居民期盼能加蓋海堤，防止海水再侵入家園。

尚義里長曾福表示，竹北尚義、崇義里海邊每當滿潮時，海水就灌進來，尤其是現在東北季風大，海浪夾雜泥沙石頭不斷侵蝕海岸線，且若是遇到颱風來襲，海水倒灌更嚴重，甚至當地曾經水淹半層樓，讓居民苦不堪言，不過當地海岸並沒有堤防防護，只有連綿的木麻黃防風林，阻止海水倒灌效果有限，居民希望增設海堤以保障生命財產安全。

立委徐欣瑩昨前往鳳山溪下游會勘，因地方反映鳳山溪在竹北市河段多處草木茂盛、河道日益狹窄，一旦暴雨就可能導致潰堤，地方呼籲相關單位能前來疏濬，徐欣瑩隨後與水利署主秘簡振源、二河分署長楊人傑討論後，拍板將增建300公尺河堤步道，並每年加強一次堤防除草整理。

不過除了河堤，地方同樣對海堤有興建需求，尤其竹北一帶海岸線從未興建堤防，海水可長驅直入進入沿海村落，過去就曾發生嚴重海水倒灌，因此居民都盼能夠興建海堤。實際上，竹北會有嚴重海水倒灌與海岸線退縮有關，曾福即指出，沙灘不斷縮小退後之後，海水更容易打上岸，才會造成颱風來襲時嚴重海水倒灌。

竹北市公所表示，新月沙灣一帶已經施作護岸工程，不過因海岸線仍長期受海浪侵襲及凸堤效應影響，仍不斷侵蝕著海岸線，近年已放置消波塊，減緩海岸線退縮速度。

國家公園署主秘張維銓指出，國家每5年會通盤檢討全國海岸線狀況，但前次2022年時新竹縣政府未提出海堤需求，因此下次再檢討必須等到2027年。