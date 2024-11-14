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62歲身障者再出發 學縫紉設計輪椅使用者專用收納包輔具

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，年輕時曾從事服裝行業，但因經濟不景氣，加上離開職場過久，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室，圖／勞發署桃竹苗分署提供
62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，年輕時曾從事服裝行業，但因經濟不景氣，加上離開職場過久，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室，圖／勞發署桃竹苗分署提供

62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，年輕時曾從事服裝行業，但因經濟不景氣，加上離開職場過久，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室，更替電動輪椅使用者設計的收納包、杯套及搖桿套等防水輔具，她對於年過60仍能依靠縫紉專業賺取收入感到滿足，也積極鼓勵其他障友們加入職訓行列。

洪麗美年輕時曾從事服裝行業，隨著景氣影響加上為照顧家庭而離開職場超過10多年，原本打算選擇美髮業重新開始，但由於身障行動不便，工作空間缺乏無障礙設計、操作輔具有所受限，又需長時間高舉手臂等體力負擔，讓她發現復職的路並不容易；後來得知服飾車縫製技能應用班，原本對服裝製作就感興趣的她，加上課程符合本身所需，為進一步學習完整的製衣及打版技術並以此為業，她決定報名參訓。

訓練期間她積極學習，從了解織品材料特性到服裝袋包的量身、打版、製圖、剪裁、修改及女裝丙級等相關技能， 結訓後創立了「洪阿姨修改衣服」工作室，專注於服飾修改及輔具客製，身為身障人士的麗美，更運用所學，製作出一系列專為電動輪椅使用者設計的收納包、杯套及搖桿套等防水輔具，實用又便捷，深受身障人士與顧客的喜愛。

她對於60歲仍能依靠縫紉專業賺取收入，感到非常滿足，並積極鼓勵其他障友們加入職訓行列，不論年齡或身份，共同開創未來。

桃竹苗分署長賴家仁表示，今年度分署已協助951位婦女順利就業，委外職前訓練課程陸續在「台灣就業通」網站公告，歡迎年滿15歲以上、有就業意願的失業者報名參與，一般民眾只需負擔20%的訓練費用，而非自願離職者及特定對象則可免費參訓。此外，符合特定條件者還可申請職業訓練生活津貼，以減輕參訓期間的生活負擔。

62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室。圖／勞發署桃竹苗分署提供
62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室。圖／勞發署桃竹苗分署提供
62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室。圖／勞發署桃竹苗分署提供
62歲的洪麗美自小因發燒生病後無法行走，原先想從事美髮業重新開始，但因行動不便受限，因此參加勞動力發展署桃竹苗分開辦服飾車縫製技能應用班，並創立了「洪阿姨修改衣服」工作室。圖／勞發署桃竹苗分署提供

服裝 身障 輔具

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