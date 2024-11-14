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竹縣打造「逐風趣」農遊品牌 周末園遊會有機會搶好康

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
園遊會當天將安排牛欄河劇團帶來精彩演出。圖／新竹縣政府提供
園遊會當天將安排牛欄河劇團帶來精彩演出。圖／新竹縣政府提供

新竹縣打造深度農遊品牌「逐風趣」，盼帶領全國遊客體驗新竹縣農村產業特色與人文歷史風貌，16日將在湖口好客農業文化創意園區推出「逐風趣園遊會」，結合農產市集、農遊展覽、地景藝術、手作體驗等，還有機會抽中限量逐風趣專屬禮盒。

縣府農業處指出，日前竹縣推出3條深度農遊路線，深獲好評，這次接續辦理「逐風趣園遊會」，現場民眾只要參加「農村彩繪人氣獎」投票，就有機會抽中限量專屬禮盒，歡迎大小朋友周末一起來搶好康。

農業處表示，逐風趣品牌系列活動今年已辦理竹北、寶山及新埔路線的深度農遊，也舉辦農村繪畫徵件、集章活動等；11月16日將推出精采多元的園遊會，融合農村元素規畫多項體驗區，要展現竹縣的農村生活風情，致力推廣綠色農遊、農村文化以及健康生活。

園遊會主題區域包括特色農產品市集、農遊展覽區、農村地景藝術展示區、客庄經典表演及農村手作體驗等，讓遊客、民眾從各角度深入體驗新竹農村的魅力與活力。

當天農特產市集匯集竹縣各地小農和社區特色產品，例如自家種植的無毒蔬果等農產，還有工藝品等在地好物；手作體驗安排鹿角蕨DIY盆栽、穀物萬花筒、金盞花鑰匙圈製作等，體驗趣味同時能學習農業知識，親手製作獨一無二的作品。

客庄表演邀牛欄河劇團帶來客家戲劇和大頭偶演出，以客語演繹在地故事，還有新竹縣客家武獅協會的武獅表演，獅藝與拳術結合，帶來生動逗趣的演出。看表演、逛市集空檔，還可到「逐風趣拍照打卡區」拍美照，此區由農業剩餘資材搭配農村植栽，創造地景藝術。

現場將選出農村繪畫比賽前5名得主頒獎，同時辦「農村彩繪人氣獎」票選，民眾可投票支持自己喜愛的彩繪作品，參與投票者可獲抽獎券，有機會贏得限量禮盒，內含寶山橄欖、峨眉東方美人茶、竹北萊姆醋和新埔梅乾菜等各式優質新竹縣物產。

園遊會當天將由新竹縣客家武獅協會帶來生動演出。圖／新竹縣政府提供
園遊會當天將由新竹縣客家武獅協會帶來生動演出。圖／新竹縣政府提供
現場民眾參加投票就有機會抽中超精美限量「逐風趣專屬禮盒」。圖／新竹縣政府提供
現場民眾參加投票就有機會抽中超精美限量「逐風趣專屬禮盒」。圖／新竹縣政府提供

彩繪 新竹

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