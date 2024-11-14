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供水不穩要改善 桃園2區約1.7萬戶將停水

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區中興路汰換管線工程」，預計11月18日晚間10時起至19日下午1時止將停水。記者翁唯真／攝影
台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區中興路汰換管線工程」，預計11月18日晚間10時起至19日下午1時止將停水。記者翁唯真／攝影

台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區中興路汰換管線工程」，預計11月18日晚間10時起至19日下午1時止將停水，影響楊梅及平鎮區約1萬7514戶，請民眾預先儲水備用。

為降低漏水風險提升供水穩定，預計11月18日晚間10時起至19日下午1時止將停水，共計15小時。

停水區域楊梅區三民里、仁美里、光華里、四維 里、埔心里、梅溪里、永平里、瑞坪里、瑞塘里、 瑞溪里、金龍里。

平鎮區南勢里、宋屋里、平安里、平鎮里、廣 仁里、金星里、鎮興里，共18個里。

桃園市經發局提醒為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 桃園 水公司

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