新竹購物節發票登錄不便民 巿議員為無發票小吃店抱不平

首屆2024新竹購物節今年10月25日起至12月24日展開，市議員施乃如指出，購物節的發票登錄方式只有一種，對很多人來說相當不方便，且對無發票小吃攤不公平，還有資安疑慮。市府表示，已加強系統建置多元化登入方式、監管資通安全等。

施乃如指出，她接到很多市民反映新竹購物節登錄方式很不方便，且有資安疑慮。購物節採網站發票登錄，登錄時還會顯示不安全的網站，民眾註冊個資、手機掃描電子發票及紙本發票輸入等都有很多問題，但市府都推給委外執行業者，等同花錢獨厚業者，卻無嚴謹的監督機制，民眾有問題也無法獲得即時回覆，都讓市民參與意願降低。

新竹市政府城市行銷處長嚴翊琦表示，市府在規畫時特別注重資訊安全，並鼓勵更多在地商家參與，為市民提供更多消費選擇，除帶動經濟效益，也期望增加城市觀光效益。

城銷處說明，市府非常重視議員的建議，已加強系統建置登入方式多元化、資通安全之監管、鼓勵在地店家加入、製作系統教學影片等，並將持續優化購物節活動的各項安排。

城銷處補充，購物節網站系統於先期規畫單一登入，將參酌各界意見並進行檢討與改進。資通安全責任部分，規畫時參考行政院所頒定之各項資通安全規範及標準，訂相關規範，以保護參加民眾的個資，於執行期間，滾動式進行系統弱點掃描、源碼檢測，並請市府行政處資訊科協助提供專業建議進行修正，立即要求廠商改善；另關於發票登錄掃描設定程序，亦將進行檢討與改進。

有關新竹購物節系統功能，城銷處表示，有關顯示不安全的網站、民眾註冊個資、中獎人個資、手機掃描電子發票及紙本發票輸入等問題，市府皆已完成改善，並將於網站強化使用者說明部分，民眾使用上如有疑慮及困難，可透過LINE、FB及電話客服等方式反映，將有專人進行一對一協助。