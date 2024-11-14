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劉康彥建議好孕專車採電子支付 竹市府：結合「新竹通」納規畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員劉康彥認為，現在電子支付的技術和方式都很成熟，不論綁定信用卡或用Line Pay支付車資都很方便，也符合民眾的生活習慣，建議市府淘汰目前「乘車券」的紙本支付。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥認為，現在電子支付的技術和方式都很成熟，不論綁定信用卡或用Line Pay支付車資都很方便，也符合民眾的生活習慣，建議市府淘汰目前「乘車券」的紙本支付。圖／劉康彥提供

新竹市「好孕專車」政策已上路3年，新竹市議員劉康彥建議應廢除紙本「乘車券」改採電子支付，並放寬使用期限至產後1年，讓好的政策惠及更多年輕家庭。市府也表示，將納入明年規畫，並預計結合新竹通使用。

劉康彥指出，從預算執行率檢視，「好孕專車」政策明顯偏低，前兩年分別只有13.8%和38.7%，雖第2年取消排富，放寬使用資格，申請人數明顯增加，但預算執行率仍不到一半，代表使用上有不便之處。

劉康彥認為，現在電子支付的技術和方式都很成熟，不論綁定信用卡或用Line Pay支付車資都很方便，也符合民眾的生活習慣。因此，建議市府淘汰目前「乘車券」的紙本支付，改用電子支付，不僅金額精確，減少內部核銷爭議，又相對便利，同時放寬使用期限至產後一年，相信一定能提高使用意願。

劉康彥表示，不論是孕期或產後，媽媽本人和小孩要看中醫、眼科、牙科、耳鼻喉科等，只要起訖點之一是新竹縣市的醫療院所、衛生所、護理之家，都可以預約好孕專車，甚至還能請計程車業者提供嬰兒安全座椅，既彈性又體貼，唯獨「乘車券」支付方式太落伍，既不精確又不方便，降低使用意願。

新竹市社會處表示，為持續推動友善育兒環境，今年起市府已放寬「好孕專車」服務的使用範圍和期限，並擴大至竹縣市內的醫療院所，無論是婦科、產科診所，或是攜家中幼兒施打疫苗的情況均可使用此服務。

此外，使用期限也延長至產後3個月，截至今年10月底，共有881位市民領取好孕專車乘車補助券，超過原定的700位服務目標，並已執行經費221萬元。

社會處指出，針對議員提出的支付方式應更為多元以便民，市府已計畫將好孕專車的電子支付方式納入明年的規畫，並預計結合新竹通進行使用，未來將持續宣導此服務，提升其便利性，讓更多市民了解並受惠，特別是孕產婦家庭。

孕婦 新竹 生活習慣 議員 電子支付

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