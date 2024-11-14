新竹後站夜市營運1年走出特色 現成異國美食集散地

新竹人共同的回憶「後站夜市」睽違6年於去年底重啟營運，營運1年多已成為異國美食集散地，除有紐西蘭主廚進駐的新鮮炸魚，更有泰式奶茶和椒麻雞，韓國薯條熱狗、中國南京梅花糕和越南傳統咖啡，還有多家輔導設立的公益攤位。

新竹市產發處去年底輔導重啟後站夜市成為地方話題，產發處指出，後站夜市歷經與台鐵、轉運站等多方協調、研議後，終於順利回歸，攤販總數約200攤，包含文創一條街與親子樂活遊戲攤，有吃有喝又有玩，並於每周二、四開張，每次營業時間都吸引萬人朝聖，熱鬧宛如不夜城。

後站夜市管委會指出，為刺激買氣，特別規畫製作美食消費攻略，並於每周二推出摸彩抽現金折價券的活動，民眾於後站夜市活動攤位消費，就可得到摸彩券，將摸彩聯投入摸彩箱，就有機會抽得高額「現金抵用券」，讓民眾嗨逛夜市、輕鬆血拼。

後站夜市管委會也表示，由於夜市離竹科園區不遠，現在也輔導攤商和外送平台合作，成為竹科人下班後晚餐的好選擇，像是攤商最害怕遇到的下雨，也因跟外送平台合作，雨天業績不減反增。此外，更輔導鼓勵攤商使用多元支付方式，提升便利性。

除美食攤位，後站夜市管委會指出，各種夜市遊戲活動如套圈圈、射汽球和丟球打彈珠等攤位，更是竹科人平日紓壓的好去處，還有多有個公益攤位，讓市民逛夜市也能做公益，幫助受暴婦女及境遇家庭自力更生。