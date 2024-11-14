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被爆違法營業 廢物媽媽育兒農場被罰50萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是違法經營。記者黃羿馨／攝影
有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是違法經營。記者黃羿馨／攝影

新竹人氣景點廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿。市議員陳建名昨踢爆，業者竟是違法經營，新竹市產發處表示，去年起陸續依動保法開罰4次共50多萬，違反區域計畫法部分也要罰。

陳建名昨在議會質詢時指出，廢物媽媽育兒農場遭檢舉採預約制規避稽查，且根本不合法，民眾參觀需收門票，不開放現場進入。他說，這家農場在網路暴紅，接獲檢舉去了解，親子同遊情形很多，農場內有20多隻動物供遊客餵食，也讓羊或羊駝等動物在開放空間行動。

陳質疑，該場地是否符合消防、公安規定？動物飼養、展演是否違反動保法，動物排泄物如何處理都是問題，而農地非農用，反成觀光休閒場所，不僅對動物不友善，遊客也沒保障，盼市府要加強輔導業者合法經營或依法規處置。

竹市產發處長許智堡說，去年接獲檢舉，就依動保法未取得動物展演開罰，已罰50萬元；農地非農用部分，移給地政處依區域計畫法處理，市府並持續輔導業者朝合法休閒農場方向申請。

業者說，1公頃以上可申請休閒農場，他們農場1.8公頃，至少0.8公頃種牧草，確有農業行為，去年就申請立案，但市府以各種理由刁難，包括農業面積未達60%，理由是養羊、鹿、馬不算家畜，但動保所開會時也證明，這些動物都是法規內家畜，農場農業面積已達70%。至於動物展演，業者說，其他縣市都有地方法規可開放營業登記，竹縣市卻無，致新竹一個合法休閒農場都沒有，他覺得不合理。

動保法 動物 新竹

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