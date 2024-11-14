45桶廢液棄置水源區 釀大新竹「飲」憂

新竹縣橫山鄉頭前溪上游遭棄置45桶廢液逾5年，經檢驗發現含銅重金屬超標，縣議員楊昌德擔心危及大新竹地區民生用水安全，昨要求縣府3個月內清除，環團直言是去年鳳山溪汙染翻版，縣府總在補破網。環保局昨說，將依議員提出時限努力。

楊昌德昨在議會總質詢時指出，寶二水庫從頭前溪上游的上坪溪引水，是竹科園區的主要水源，頭前溪更是大新竹主要的民生用水來源，但橫山鄉上坪南昌橋附近的濫子段薯園小段484地號，遭棄置45桶不明廢液桶，時間超過5年，但迄今未清除，連上方覆蓋的帆布都已腐爛。

不僅如此，楊昌德也指，頭前溪下游竹東鎮昌惠橋上坪段土地也遭棄置大量廢棄物，一旦下雨可能汙染地下水或汙染溪水，要求縣府移除廢棄物，並建議縣府盡快針對易棄置點裝監視器。

社團法人台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，新竹縣鳳山溪去年才發生廢液桶未清除，結果被倒在溪水裡造成大汙染情形，此次更誇張，廢液桶就被丟在水質水源保護區內，顯然縣府未能從以往的案例得到教訓；聯盟幾年前已赴監察院要求建立防範機制，企業產出廢液後應有勾稽查核制度。

縣長楊文科答詢說，針對轄內屢傳環保汙染行為，大新竹檢警調環保平台已攜手分工合作，將設法揪出破壞環境的不肖人士，依法送辦嚴懲。

環保局長蕭宏杰說，橫山鄉濫子段薯園小段遭棄置廢液桶，經檢驗發現含銅重金屬超出有害事業廢棄物認定標準，但因時間久遠查不到行為人，已依規定請土地管理單位國有財產署盡速清理廢棄物，避免造成汙染。

下游竹東鎮昌惠橋附近遭棄置砂土夾雜廢木材等營建廢棄物，環保局指出，此案觸犯違反廢棄物清理法刑責，移請檢警偵辦，環保局鋪設帆布緊急應變；檢方同意環保局命令行為人清除，但行為人到現在仍無作為，後續將依規定要求土地所有人清除，以維護環境。