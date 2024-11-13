苗縣辦2027台灣燈會選老地方 鍾東錦：考量基礎設施

交通部核定2027年台灣燈會由苗栗縣舉辦，縣府場地規劃在竹南、頭份運動公園，與辦理2011年百年燈會時相同，縣長鍾東錦今天說，既有基礎設施及環境條件是選址主要考量。

苗栗縣獲選為2027年台灣燈會舉辦縣市，無黨籍縣議員陳永賢今天在議會質詢時，對於縣府團隊繼2011年「百年燈會」後，再次爭取到燈會主辦權，表達恭喜與肯定。

縣府文化觀光局表示，2027台灣燈會展期暫定於116年2月20日（農曆正月15日元宵節）至3月7日閉幕，為期16天，場地初步規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域。

2027燈會場地與上一次百年燈會舉辦地點相同，引起部分竹南、頭份地區民眾擔憂交通「又要塞爆」，地方社群也熱烈討論，不少民眾回憶百年燈會期間，竹南火車站「幾乎癱瘓」，認為2027若辦在後龍高鐵站區，對南來北往遊客應更為便利。

苗栗縣長鍾東錦表示，活動場地也曾考慮過高鐵站區，不過高鐵特定區所需建置基礎設施，單是水、電管線布建所需經費過於龐大，考量結果仍選定竹南運動公園。

對於民眾擔憂的交通衝擊，鍾東錦指出，竹南運動公園已有辦燈會經驗，且鄰近有2、3處重劃區，可向地主租借作為停車空間，加上竹南火車站東站停車場屆時應該剛好完工，能容納許多車輛，縣府再以接駁方式方便民眾前往，綜合考量結果認為還是竹南、頭份運動公園比較恰當。

鍾東錦說，很高興中央給予苗栗機會，縣府團隊將全力以赴，善用地方及中央經費，不鋪張浪費把活動辦好，也希望藉由活動改善周遭道路平整等建設、設施，活動結束後讓地方交通等生活條件有所提升。

文觀局表示，2027台灣燈會策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向進行規劃，燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節𪹚龍、攻炮城等知名節慶活動，打造「悠閒慢走」的燈會慶典。