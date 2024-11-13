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日月光中壢廠氮氣外洩 桃市府進場稽查輔導

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員謝美英（右）認為市府處理日月光氣體外洩事件不夠積極，副市長蘇俊賓強調環保局近日執行中油「包公車」專案成效豐，若日月光氣體外洩事件頻率高，環保局會與其他局處進場稽查輔導。圖／翻攝自桃園市議會
桃園市議員謝美英（右）認為市府處理日月光氣體外洩事件不夠積極，副市長蘇俊賓強調環保局近日執行中油「包公車」專案成效豐，若日月光氣體外洩事件頻率高，環保局會與其他局處進場稽查輔導。圖／翻攝自桃園市議會

日月光半導體中壢廠10日氮氣外洩，雖無人傷亡，但白色煙霧隨風飄散過街，影響行車安全，引發網路熱議，桃園市議員謝美英也接獲民眾反映指，此狀況非第一次，卻不見市府積極處理。副市長蘇俊賓表示，環保局會與其他局處進場稽查輔導。

日月光中壢廠氣體外洩發生在10日上午8時許，事發第一時間民眾錄影上傳臉書地方社團，引發網友議論，有人說白煙瀰漫街道看不見來車，擔心氣體有毒不敢再前進，還有人稱過去也發生過，且多半在夜裡發生，但當地里長曾榮煥稱未曾接獲相關反映，環保局也稱一年內僅接獲此件。

環保局調查外洩氣體是氮氣，非列管的危險原物料，加上事故原因是台電跳電導致日月光設備異常，現場無明顯異味，未處分日月光；但謝美英認為，市府只看白煙會否影響人體健康過於狹隘，白煙影響交通也引起恐慌，市府應有責任督促業者改善。

謝美英今在議會市政總質詢表示，除日月光中壢廠的氮氣外洩事件，觀音環保科技園區的秀霖環境科技公司也發生氣體外洩，不論氣體是否有毒或是否發生在住宅區，工廠氣體外洩本就不該發生，市府不能漠視。

蘇俊賓強調，環保局在維護環境安全做許多努力，近日中油「包公車」聯合稽查專案就有不錯成效，看到許多平常看不到的問題，但「包公車」是邀集水、空氣、土壤和廢棄物等多種環境專家，針對規模龐大且問題較多的企業做全面體檢。若是同一種問題頻繁發生，市府也不會漠視，環保局與其他局處會進場稽查輔導。

環保局長陳世偉表示，有關日月光氣體外洩，將進場確認工廠是否有電力系統可應付跳電等突發狀況，會視實際情況給業者改善建議。

中壢 氮氣 環保局長

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