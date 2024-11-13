聽新聞
0:00 / 0:00
路面起伏10公分！尖石竹60線鄉道部分路段 路基疑被掏空
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮，希望相關單位重視。尖石鄉公所表示，目前搶通、搶險的通報管道暢通，部落居民可隨時反映，並及早提報爭取復健工程。
玉峰部落居民指出，今天剛要下山就發現竹60線34公里處，往霞喀羅步道路段疑似被掏空，路面起伏超過10公分，甚至路看起來像裂成兩半，但現在只有簡單的交通錐圍起，如果晚上沒注意非常危險，擔心路面真的破洞或坍下去。
部落居民表示，這處路段是到泰崗部落、新光、鎮西堡、養老的重要道路，現在大家只重視搶通司馬庫斯，但目前山區道路對部落居民也很重要，希望相關單位重視。
鄉公所表示，這次康芮颱風造成的道路災情，鄉公所除了請開口合約廠家先搶通、搶險，復健工程也請各村及早提報，居民發現路況有問題，向村長、村幹事或利用line群組反映，鄉公所會前往了解，透過縣府原民處在期限內及早向中央爭取經費辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言