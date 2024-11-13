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路面起伏10公分！尖石竹60線鄉道部分路段 路基疑被掏空

聯合報／ 記者胡蓬生黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供

新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮，希望相關單位重視。尖石鄉公所表示，目前搶通、搶險的通報管道暢通，部落居民可隨時反映，並及早提報爭取復健工程。

玉峰部落居民指出，今天剛要下山就發現竹60線34公里處，往霞喀羅步道路段疑似被掏空，路面起伏超過10公分，甚至路看起來像裂成兩半，但現在只有簡單的交通錐圍起，如果晚上沒注意非常危險，擔心路面真的破洞或坍下去。

部落居民表示，這處路段是到泰崗部落、新光、鎮西堡、養老的重要道路，現在大家只重視搶通司馬庫斯，但目前山區道路對部落居民也很重要，希望相關單位重視。

鄉公所表示，這次康芮颱風造成的道路災情，鄉公所除了請開口合約廠家先搶通、搶險，復健工程也請各村及早提報，居民發現路況有問題，向村長、村幹事或利用line群組反映，鄉公所會前往了解，透過縣府原民處在期限內及早向中央爭取經費辦理。

新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供
新竹縣尖石鄉玉峰部落居民今天發現控溪往養老、霞喀羅步道的竹60線鄉道34公里處，因颱風滲水到地下，路基疑似被掏空一段，路面起伏超過10公分，安全堪慮。圖／玉峰部落居民提供

康芮颱風 復健 掏空

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