影／合法申請遭刁難！廢物媽媽育兒農場喊冤 市府：依規辦理

有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是違法經營。業者今也表示2年來不斷向市府申請合法，但卻遭到各種刁難。市府也強調，均依相關規定處理。

陳建名今在議會質詢指出，廢物媽媽育兒農場遭檢舉採預約制規避稽查且根本不合法，農場內有多隻動物供遊客餵食，且非免費參觀需收取門票，由於遊客眾多，該場地是否有符合消防、公安規定？動物飼養、展演方面，是否違反動保法？

新竹市政府表示，該農場位於海埔段土地，經營動物展演等相關業務。市府於去年4月27日接獲民眾檢舉未申請核准即進行動物展演，新竹市動物保護及防疫所隔天派員稽查，確認該農場飼養12種72隻動物進行展演，訪談業者後依動物保護法第26條處5萬罰鍰。

新竹市政府表示，由於業者持續營業，後續再依檢舉分別於去年6月21日處10萬、9月15日處15萬、7月19 日處20萬罰鍰，總計裁罰4次50萬罰緩在案。

地政處表示，該農場用地為特定農業區農牧用地，經市府農業主管單位認定未依規作農業使用，於今年5月13日裁處10萬罰鍰。另該農場用地未依法作農業使用違反區域計畫法部分，目前由農業單位通知行為人限期改善中，若限期未改善將裁罰。

另有關消防安全設備管理，消防局已針對消防安全設備、防火管理及防焰規制等缺失開具舉發單裁罰，並要求管理權人限期改善，後續將持續追蹤改善情形，確保場所公共安全。

業者也喊冤，1公頃以上就可申請休閒農場，而他們農場1.8公頃，且至少有0.8公頃種植牧草，確實有農業行為，去年開始就一直在申請合法立案，但不斷被市府以各種理由刁難，包括說農業面積沒達60%，理由是養羊、鹿、馬不算家畜，但動保所開會時也證明，這些動物都是法規內的家畜，該農場農業面積已達70%。

業者強調，當初向市府申請時，承辦人員表示等農場弄好再申請，但等他們都投入後，才又以各種方式刁難。且關於動物展演，其他縣市都有地方法規可以開放營業登記，但新竹縣市卻沒有，導致新竹地區一個合法的休閒農場都沒有，明明做的更多，合法申請卻得不到許可，讓他覺得不合理。