颱風逼近仍有16隊51人未取消 雪管處小編語重心長這樣說

中央氣象署的天氣預報和預測天兔颱風動向已經公告往台灣逼進，預計周五、六最靠近台灣陸地，將威脅到高山登山隊伍，雪霸國家公園管理處為避免山友登山遇到危險，昨起陸續勸阻登山隊伍調整行程，但截至目前仍有16隊51人將按行程上山；對此，雪管處小編語重心長PO文表示，距離風險評估有多遠，山難意外就有多近。

雪管處表示，因颱風可能侵襲台灣，高山地質相對脆弱，加上山友若在風雨期間留在山上風險高，已陸續聯繫申請入園的長程縱走隊伍27隊81人，11隊30人決定取消不上山，有16隊51人稱說仍會上山，但若發布海警將盡速下山。

官網小編以「距離風險評估有多遠，山難意外就有多近」發文說，這周上山前真的要做好風險評估、應變計畫、撤退計畫（和社會輿論）。因此，小編辦公室的夥伴們不斷打電話通知登山隊伍颱風消息，尤其是周末的長程縱走雪山西稜線和聖稜線，苦口婆心地詢問長程隊伍的是否要上山？是否有撤退計畫？是否要走完全程？

根據申請的入園資料來看，可能會受到颱風影響的隊伍有20支54人，但直到小編寫這篇文章結束為止，目前聯繫這兩天要上山的長程縱走隊伍13隊32人，暫時只有3支隊伍5個人願意改變(放棄)這周末的長程縱走。

小編也舉例：5人自組隊伍攀登西稜，D2傍晚剛到翠池山屋，又餓又累又冷，卻有2個隊員同時高山症反應，此時颱風警報剛發布，氣候條件不利於直升機起降，救難隊員也得要隔天才能跟隊伍接觸，若要撤退，又得攀上雪山主稜後才能往369山莊方向下撤。大家想像一下情況，而你會如何做決策？

雪管處強調，山友在規畫長程縱走時要特別留意風險評估，尤其是颱風季節；因為，跟老天爺過不去，就是跟自己過不去，希望大家都能把風險評估放在自己身上，不要輕易交給別人。