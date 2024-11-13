快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

颱風逼近仍有16隊51人未取消 雪管處小編語重心長這樣說

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
颱風逼近雪管處勸導登山隊撤退，仍有16隊51人未取消（圖為雪山西稜線）。圖／雪管處提供
颱風逼近雪管處勸導登山隊撤退，仍有16隊51人未取消（圖為雪山西稜線）。圖／雪管處提供

中央氣象署的天氣預報和預測天兔颱風動向已經公告往台灣逼進，預計周五、六最靠近台灣陸地，將威脅到高山登山隊伍，雪霸國家公園管理處為避免山友登山遇到危險，昨起陸續勸阻登山隊伍調整行程，但截至目前仍有16隊51人將按行程上山；對此，雪管處小編語重心長PO文表示，距離風險評估有多遠，山難意外就有多近。

雪管處表示，因颱風可能侵襲台灣，高山地質相對脆弱，加上山友若在風雨期間留在山上風險高，已陸續聯繫申請入園的長程縱走隊伍27隊81人，11隊30人決定取消不上山，有16隊51人稱說仍會上山，但若發布海警將盡速下山。

官網小編以「距離風險評估有多遠，山難意外就有多近」發文說，這周上山前真的要做好風險評估、應變計畫、撤退計畫（和社會輿論）。因此，小編辦公室的夥伴們不斷打電話通知登山隊伍颱風消息，尤其是周末的長程縱走雪山西稜線和聖稜線，苦口婆心地詢問長程隊伍的是否要上山？是否有撤退計畫？是否要走完全程？

根據申請的入園資料來看，可能會受到颱風影響的隊伍有20支54人，但直到小編寫這篇文章結束為止，目前聯繫這兩天要上山的長程縱走隊伍13隊32人，暫時只有3支隊伍5個人願意改變(放棄)這周末的長程縱走。

小編也舉例：5人自組隊伍攀登西稜，D2傍晚剛到翠池山屋，又餓又累又冷，卻有2個隊員同時高山症反應，此時颱風警報剛發布，氣候條件不利於直升機起降，救難隊員也得要隔天才能跟隊伍接觸，若要撤退，又得攀上雪山主稜後才能往369山莊方向下撤。大家想像一下情況，而你會如何做決策？

雪管處強調，山友在規畫長程縱走時要特別留意風險評估，尤其是颱風季節；因為，跟老天爺過不去，就是跟自己過不去，希望大家都能把風險評估放在自己身上，不要輕易交給別人。

山友 風險 颱風

延伸閱讀

天兔颱風將至 恆春半島國家遊樂區及步道14日起封閉

颱風天兔接近 嘉明湖等步道14日午後封閉

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

颱風天兔快速移動 黃偉哲籲市民防颱注意安全

相關新聞

颱風逼近仍有16隊51人未取消 雪管處小編語重心長這樣說

中央氣象署的天氣預報和預測天兔颱風動向已經公告往台灣逼進，預計周五、六最靠近台灣陸地，將威脅到高山登山隊伍，雪霸國家公園...

游泳課納入108課綱 桃園全市上課率約69％

游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%，教育局盤點轄內市立...

龍潭區長涉貪起訴 桃園市政府回應了

民進黨桃園市議員張肇良涉貪今被桃園地檢署起訴，同案被告、現任龍潭區長黃世琪也因行使公務上登載不實文書與貪汙圖利罪被起訴；...

后庄國小人行道工程取消 苗栗縣府盤點打通騎樓供通學

苗栗縣頭份市后庄國小校門前和平街空有騎樓、路肩，卻障礙重重，學童被迫走上馬路人車爭道，縣府擬施工人行道，又因地方反對取消...

影／新竹爆紅廢物媽媽育兒農場竟違法營業 市府4度開罰50萬

有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是...

台灣燈會成市長保衛戰？ 張善政拚連任要看1關鍵

2025台灣燈會明年移師桃園，地點選在機捷A19站周邊空地，也是去年世界客家博覽會主要展區。議員謝美英今指相關規畫不見動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。