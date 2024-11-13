竹市好孕專車紙本乘車券遭指不便 擬改電子支付

民進黨新竹市議員劉康彥今天說，好孕專車政策上路3年，應廢除紙本乘車券改以電子支付，並放寬使用期限至產後1年，符合民眾需求，竹市府說，電子支付方式計畫納入明年使用，提升便利性。

民進黨新竹市議員劉康彥今天質詢表示，從預算執行率檢視，好孕專車政策明顯偏低，雖後續有取消排富，放寬使用資格，申請人數明顯增加，但預算執行率仍不到一半，代表使用上有不便之處。

他說，今年度社會處縮編好孕專車預算，藉此拉高預算執行率，但是此方式根本是本末倒置，社會處應要檢討。

他表示，好孕專車服務方便孕期或產後可至新竹縣市的醫療院所、衛生所、護理之家等使用，雖然方便，可是卻要以乘車券支付，對此太過落伍，既不精確又不方便，降低使用意願。

劉康彥指出，現在電子支付技術成熟，更符合民眾的生活習慣，建議市府淘汰「乘車券」的紙本支付，改用電子支付，相對便利，同時放寬使用期限至產後一年，相信能提高使用意願。

新竹市政府社會處透過文字表示，113年起市府已放寬好孕專車服務的使用範圍和期限，包含擴大至竹縣市內的醫療院所，無論是婦科、產科診所等，使用期限也延長至產後3個月，截至今年10月底，共有881名市民領取好孕專車乘車補助券，超過原定的700人服務目標。

社會處指出，市府已計畫將好孕專車的電子支付方式納入明年的規劃，並預計結合新竹通進行使用，未來將持續宣導此服務，提升便利性，讓更多市民了解並受惠。