快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

游泳課納入108課綱 桃園全市上課率約69％

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%。圖／桃園市教育局提供
游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%。圖／桃園市教育局提供

游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園教育局教學實施率約為69%，教育局盤點轄內市立國小僅有8校設置泳池，教育局表示，由各校考量距離泳池遠近及課程排課需求，規畫游泳教學於正式課程，或於寒暑假營隊方式辦理。

而其中之一的楊梅區楊明國小創校32年有餘，校方為落實教育部所推動親水體驗與水域安全教學，以充實學生游泳自救機會，降低學生溺水事件發生，即便游泳池興建與養護所費不貲，學校仍要求畢業的學生，都學會水母漂30秒、仰漂15秒、換氣3次及游泳前進15公尺等全國小學生游泳自救基本能力。

桃園全市有泳池學校，有國小8校、國中3校、高中9校，共20校，而近年游泳教學實施率約為69%，由各校考量距離泳池遠近及課程排課需求，規畫游泳教學於正式課程，或於寒暑假營隊方式辦理。

楊明國小表示，教育局核定補助楊明國小每年度救生員及協同教練費約110萬元。校方水上救援的課程，是平時強調的重點項目，在岸上如果你不會游泳，貿然跳入水中，被溺水者將被拖入水底，最好方式是能拋救生圈或救生繩索救援。

而這項團體賽必須「每位」學生都參與，拋繩2個水道才過關，考驗學生們危機處理能力。在楊明國小畢業的學生，都學會水母漂30秒、仰漂15秒、換氣3次及游泳前進15公尺等全國小學生游泳自救基本能力。

桃園市教育局說，台灣四面環海，學生必須親海、愛海、用海，安排游泳課程，必須從小紮根。沒有泳池的學校必須舟車勞頓載到臨近的泳池練習，非常費時。而楊明國小發揮游泳特色課程，成為楊梅區游泳強校，並積極鼓勵每位學生參與泳課，人人都成為水中蛟龍。

游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%。圖／桃園市教育局提供
游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%。圖／桃園市教育局提供

小學生 教育局 桃園

延伸閱讀

桃園人掃貨！國民三明治快閃台茂 限定「肉鬆起司三明治」限量必搶 夯品「國民酥酥、角角餐包」統統有

桃園2高中生遭師膝蓋壓制 教育局：已啟動調查

桃園2高中生偷拿回手機 導師發現暴怒…竟將學生狠摔在地

聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償千萬二審結果曝光！

相關新聞

颱風逼近仍有16隊51人未取消 雪管處小編語重心長這樣說

中央氣象署的天氣預報和預測天兔颱風動向已經公告往台灣逼進，預計周五、六最靠近台灣陸地，將威脅到高山登山隊伍，雪霸國家公園...

游泳課納入108課綱 桃園全市上課率約69％

游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%，教育局盤點轄內市立...

龍潭區長涉貪起訴 桃園市政府回應了

民進黨桃園市議員張肇良涉貪今被桃園地檢署起訴，同案被告、現任龍潭區長黃世琪也因行使公務上登載不實文書與貪汙圖利罪被起訴；...

后庄國小人行道工程取消 苗栗縣府盤點打通騎樓供通學

苗栗縣頭份市后庄國小校門前和平街空有騎樓、路肩，卻障礙重重，學童被迫走上馬路人車爭道，縣府擬施工人行道，又因地方反對取消...

影／新竹爆紅廢物媽媽育兒農場竟違法營業 市府4度開罰50萬

有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是...

台灣燈會成市長保衛戰？ 張善政拚連任要看1關鍵

2025台灣燈會明年移師桃園，地點選在機捷A19站周邊空地，也是去年世界客家博覽會主要展區。議員謝美英今指相關規畫不見動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。