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游泳課納入108課綱 桃園全市上課率約69％
游泳課被納入108課綱中，不過許多學校受限於諸多因素，無法正常上課，桃園市教育局教學實施率約為69%，教育局盤點轄內市立國小僅有8校設置泳池，教育局表示，由各校考量距離泳池遠近及課程排課需求，規畫游泳教學於正式課程，或於寒暑假營隊方式辦理。
而其中之一的楊梅區楊明國小創校32年有餘，校方為落實教育部所推動親水體驗與水域安全教學，以充實學生游泳自救機會，降低學生溺水事件發生，即便游泳池興建與養護所費不貲，學校仍要求畢業的學生，都學會水母漂30秒、仰漂15秒、換氣3次及游泳前進15公尺等全國小學生游泳自救基本能力。
桃園全市有泳池學校，有國小8校、國中3校、高中9校，共20校，而近年游泳教學實施率約為69%，由各校考量距離泳池遠近及課程排課需求，規畫游泳教學於正式課程，或於寒暑假營隊方式辦理。
楊明國小表示，教育局核定補助楊明國小每年度救生員及協同教練費約110萬元。校方水上救援的課程，是平時強調的重點項目，在岸上如果你不會游泳，貿然跳入水中，被溺水者將被拖入水底，最好方式是能拋救生圈或救生繩索救援。
而這項團體賽必須「每位」學生都參與，拋繩2個水道才過關，考驗學生們危機處理能力。在楊明國小畢業的學生，都學會水母漂30秒、仰漂15秒、換氣3次及游泳前進15公尺等全國小學生游泳自救基本能力。
桃園市教育局說，台灣四面環海，學生必須親海、愛海、用海，安排游泳課程，必須從小紮根。沒有泳池的學校必須舟車勞頓載到臨近的泳池練習，非常費時。而楊明國小發揮游泳特色課程，成為楊梅區游泳強校，並積極鼓勵每位學生參與泳課，人人都成為水中蛟龍。
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