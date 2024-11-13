龍潭區長涉貪起訴 桃園市政府回應了

民進黨桃園市議員張肇良涉貪今被桃園地檢署起訴，同案被告、現任龍潭區長黃世琪也因行使公務上登載不實文書與貪汙圖利罪被起訴；針對官員涉貪，桃園市長張善政受訪表示「照規定辦理」，人事處則回應，收到起訴書之後再研議相關懲戒。

桃檢起訴指出，張肇良2020年任桃園市政府有給職顧問時，曾在龍潭租地蓋鐵皮屋，打算租給超商牟利，結果2021年被檢舉違建並列最優先拆除對象。張為避免鐵皮屋被拆，偽造地主陳情書向龍潭區公所陳情，時任龍潭區公所主秘的黃世琪明知實情，仍將違建改成非優先拆除。

針對桃檢認定黃世琪涉貪，張善政表示市府會照人事規定辦理，並指後面還有很多法庭程序，也會照規定走。

桃園市人事處表示，有關龍潭區長黃世琪涉貪被起訴一案，因無被通緝、羈押或判決確定，也無宣告褫奪公權、刑度或發監執行等情，現階段未達公務員懲戒法的停職要件。市府將於收到起訴書之後，視黃員涉案程度，在研議是否依法辦理移付懲戒和停權等行政作業。