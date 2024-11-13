馬爾地夫亞洲地方論壇 桃議員朱珍瑤汲取國際觀光經驗

亞洲地方議員聯盟2016年成立，今年由南亞度假勝地馬爾地夫擔任主辦國，台灣代表團（TCF）由榮譽理事長林晉章（台北市前議員）率隊，成員包括雙北、桃園議會與東海、世新大學行政管理教授，議員朱珍瑤為桃園市議會唯一代表，熱力推動城市外交。

朱珍瑤表示，亞洲地方議員論壇舉辦8屆以來成員國不斷增加，除了日本、菲律賓、馬爾地夫外還有蘇格蘭、美國、加拿大等國，逐步朝全球地方議員聯盟邁進。我國並非聯合國成員，有任何可以在世界上代表中華民國的機會，都非常難能可貴。

朱珍瑤說，馬爾地夫是全球知名的旅遊勝地，對比台灣疫情前每年破千萬的國外旅客，去年卻慘跌至不到650萬，觀旅產業近年不斷萎縮，而出入境觀光逆差更逐步擴大，國旅亂象也層出不窮，顯見我國交通部觀光署對於國內外觀光推動上的嚴重失能。