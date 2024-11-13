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后庄國小人行道工程取消 苗栗縣府盤點打通騎樓供通學

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市后庄國小放學，學童與車爭道險象環生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市后庄國小放學，學童與車爭道險象環生。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市后庄國小校門前和平街空有騎樓、路肩，卻障礙重重，學童被迫走上馬路人車爭道，縣府擬施工人行道，又因地方反對取消，縣府將盤點打通騎樓，供安全通學空間。

縣府爭取國土管理署補助，推動校園周邊及通勤路段易肇事路口改善計畫，其中，頭份市和平街將從中央路至信東路二段約620公尺，規畫兩邊施設1.8公尺人行道，經費1643萬餘元，縣府先後兩次辦理地方說明會都遭到居民強烈反對，縣府決定取消工程。

議員陳永賢今天在議會質詢指出，和平街是頭份市區通往竹南科學園區的重要通道，交通量相當大，依縣府規畫，兩邊各1.8公尺的人行道、一側2.2公尺的停車格，雙向各單線車道僅3.3公尺，勢必影響交通順暢。

陳永賢說，和平街目前有騎樓及路肩，但違規停車、花盆等路障林立，騎樓是供公眾通行使用，縣府應該優先整平打通騎樓，尤其是學校附近更有需求，縣應應排除障礙供學生通行。

縣府工務處長古明弘答詢說，后圧國小是大校，放學時校門口前人車擁擠，學童被迫與車爭道，也險象環生，縣府評估利用路肩施設人行道，維持原來車道，但最近二次說明會，都遭遇強烈反對，縣府只好取消工程，等排除阻力後，再來另案爭取。

陳議員的建議，縣府最近啟動2標各1000多萬元，盤點18鄉鎮市學校周邊的騎樓，如果有連接通學步道的需求，將轉由縣府工商發展處逐步打通，打造學生上、下學安全行走環境。

苗栗縣頭份市后庄國小放學，學童與車爭道險象環生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市后庄國小放學，學童與車爭道險象環生。圖／苗栗縣政府提供

人行道 頭份 騎樓

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